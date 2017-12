Delta et WestJet acceptent de former une coentreprise







Une coentreprise américano-canadienne offrira plus de choix de vols transfrontaliers

ATLANTA et CALGARY, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Delta Air Lines (NYSE:DAL) et WestJet (TSX: WJA) ont accepté de renforcer leur partenariat actuel en formant une coentreprise transfrontalière globale qui augmentera le nombre de choix en matière de voyage entre les États-Unis et le Canada.

Les compagnies aériennes ont annoncé la conclusion d'un protocole d'entente préliminaire concernant leur intention de renforcer leur partenariat actuel afin de former une coentreprise commerciale. Cette dernière offrira aux clients l'accès à un vaste réseau de liaisons transfrontalières, des produits de compagnies aériennes de calibre mondial, des avantages aux grands voyageurs améliorés, des commodités et des installations aéroportuaires partagées ainsi qu'une expérience de voyage plus fluide.

Les faits saillants de cette entente de coentreprise planifiée, assujettie à l'approbation des conseils d'administration, à la signature des ententes définitives et aux approbations des autorités réglementaires compétentes, aux États-Unis et au Canada, comprennent :

Des horaires de vol coordonnés pour de nouveaux vols sans escale vers de nouvelles destinations, un partage de codes élargi et des correspondances fluides et pratiques sur les grands réseaux des compagnies aériennes aux États-Unis et au Canada .

. Le rehaussement des avantages aux grands voyageurs, y compris des avantages réciproques pour les membres qui ont le statut de niveau le plus élevé au sein des deux compagnies aériennes.

« Grâce à sa solide marque et à sa culture axée sur les employés et la clientèle, WestJet est le partenaire idéal pour nous dans le segment transfrontalier américano-canadien et ensemble, nous allons produire d'excellents résultats pour nos employés, clients et investisseurs respectifs », a déclaré Steve Sear, président de Delta, secteur international, et vice-président directeur, ventes mondiales. « Nous sommes impatients de mettre à profit l'expérience que possède Delta dans l'établissement de partenariats de coentreprise prospères au sein de ce segment majeur de voyage transfrontalier, le deuxième segment international en importance pour les voyages aux États-Unis. »

« Cette entente va accroître la concurrence et enrichir la gamme de produits au sein du segment des vols transfrontaliers, deux éléments qui seront avantageux pour nos invités », a affirmé Ed Sims, vice-président directeur, Activités commerciales de WestJet. « Il s'agit d'une étape importante de la mission de WestJet consistant à devenir une compagnie aérienne d'envergure internationale. Nous sommes ravis de travailler avec Delta Air Lines, un transporteur américain de premier plan. »

Depuis 25 ans, Delta établit des partenariats étroits avec des compagnies aériennes partout dans le monde, à commencer par le premier partenariat transatlantique réussi, lorsque Northwest et KLM ont formé une coentreprise en 1993. À la suite de cette entente, Delta pourra miser sur huit partenariats avec des transporteurs chefs de file dans les plus grands segments d'aviation du monde englobant l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, l'Australie et le Canada. Grâce à des relations approfondies et à des coentreprises immunisées, Delta a réussi à procurer à ses clients de nombreux avantages découlant de la coopération transfrontalière.

WestJet, deuxième compagnie aérienne en importance du Canada, collabore actuellement avec 45 transporteurs partenaires, offrant plus de 175 destinations dans plus de 20 pays. WestJet a également conclu une entente d'achat définitive pour 10 appareils Boeing 787-9 Dreamliner. La livraison du premier avion est prévue en janvier 2019. Forte de l'une des plus jeunes flottes du secteur aérien, WestJet poursuit sa croissance globale tout en maîtrisant ses frais d'exploitation et en fournissant une expérience invité primée.

De plus amples renseignements sur Delta Air Lines et WestJet se trouvent sur les sites delta.com et westjet.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent document contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des renseignements sur la coentreprise proposée, et l'intention des parties de renforcer leur partenariat actuel; les avantages prévus ainsi que les commodités et produits qui devraient être offerts aux clients à la suite de la coentreprise; l'incidence sur les horaires de vol et les autres effets sur le réseau; la mission de WestJet de devenir une compagnie aérienne d'envergure internationale; et la mise en oeuvre de la coentreprise suivant l'obtention des approbations requises et la signature des ententes définitives.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur certains facteurs et hypothèses importants, notamment en ce qui concerne la négociation des ententes définitives relativement à la coentreprise en vertu de conditions qui conviennent à toutes les parties, l'obtention, en temps opportun et selon des modalités acceptables, des approbations des autorités réglementaires compétentes à l'égard de la transaction, l'obtention de l'approbation des conseils d'administration, les avantages prévus de la coentreprise, y compris les occasions stratégiques et opérationnelles ainsi que les bénéfices. Bien que WestJet et Delta estiment que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs et les hypothèses sur lesquelles ils reposent sont raisonnables, elles ne peuvent garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés et on ne devrait donc pas s'y fier indûment.

Compte tenu de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la volonté de WestJet. Ces risques et incertitudes peuvent avoir une incidence sur WestJet, notamment en raison des facteurs suivants : les retards possibles dans l'obtention des approbations des autorités réglementaires compétentes; les contestations de la coentreprise proposée ou l'imposition de conditions s'y rapportant par les autorités réglementaires compétentes ayant comme effet de diminuer les avantages prévus de la coentreprise ou d'empêcher la mise en oeuvre de cette coentreprise selon des conditions satisfaisantes pour tous; la capacité de WestJet de mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et la question de savoir si de telles initiatives stratégiques donneraient les résultats escomptés; les incertitudes inhérentes aux nouveaux projets; les changements à la conjoncture économique et à la situation concurrentielle en général; les risques opérationnels inhérents à la mise en oeuvre de la coentreprise, y compris les risques liés à l'établissement des horaires et aux activités, à la gestion du réseau, aux technologies de l'information et au système de rapport; et tout autre facteur ou risque décrit dans les rapports publics et autres documents de WestJet. Les lecteurs sont invités à consulter les risques décrits dans le rapport annuel ainsi que dans le rapport de gestion annuel de WestJet de l'année se terminant le 31 décembre 2016 accessibles sous le profil de l'entreprise dans SEDAR (sedar.com) afin d'obtenir des renseignements supplémentaires.

Les lecteurs sont prévenus qu'il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels peuvent différer de façon importante des prévisions actuelles. WestJet décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour les énoncés prospectifs afin de tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

À propos de Delta

Delta Air Lines transporte près de 180 millions de passagers par an. En 2017, la compagnie a été élue parmi les 50 « entreprises les plus admirées au monde » par le magazine FORTUNE, en plus d'avoir remporté le titre de « compagnie aérienne la plus admirée » pour la cinquième fois en seven ans.

Elle est également arrivée en tête de l'enquête annuelle du magazine Business Travel News durant six années consécutives, une première pour une compagnie aérienne. Grâce à son réseau mondial inégalé, Delta et les transporteurs Delta Connection desservent 306 destinations dans 52 pays et sur six continents. Basée à Atlanta, Delta emploie plus de 80 000 personnes à travers le monde et exploite une flotte de plus de 800 appareils. Membre fondateur de l'alliance mondiale SkyTeam, Delta participe à la joint-venture transatlantique phare avec Air France-KLM et Alitalia ainsi qu'à une joint-venture avec Virgin Atlantic. Avec ses partenaires de l'alliance mondiale, Delta propose à ses clients plus de 15 000 vols quotidiens à partir de hubs et marchés clés : Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK, New York-LaGuardia, Londres-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle et Tokyo-Narita. Delta a investi des milliards de dollars dans ses installations aéroportuaires, ses produits, ses services et sa technologie, afin d'améliorer l'expérience de ses passagers en vol et au sol. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Delta News Hub, ainsi que sur delta.com, Twitter @DeltaNewsHub, Google.com/+Delta et Facebook.com/delta.

WestJet

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada et l'une des meilleures compagnies aériennes offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord. Cette reconnaissance est fondée sur des commentaires authentiques de voyageur émis sur Trip Advisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes internationales qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols. En collaboration avec notre transporteur régional, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques - Amériques pour 2018 (www.airlineratings.com)

Récipiendaire d'une cote cinq étoiles en 2017 dans la catégorie des compagnies aériennes à tarifs économiques (The Airline Passenger Experience Association)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 et 2017 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques - Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

L'entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur au Canada (Aon Hewitt)

