Avis aux médias - Georges St-Pierre se joindra à la Banque CIBC afin de recueillir des millions de dollars au profit d'organismes d'aide à l'enfance lors de la 33e Journée du miracle CIBC







La figure emblématique canadienne visitera la salle de marché afin de récolter des fonds pour les enfants de la région

MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) invite les représentants des médias à se joindre à Georges St-Pierre, figure emblématique des arts martiaux mixtes, pour aider les enfants dans le besoin lors de la 33e Journée du miracle CIBC.

QUAND? Le mercredi 6 décembre 2017, de 9 h à 11 h 30 HNE Pour confirmer votre présence doivent s'inscrire à l'avance



QUI? Georges St-Pierre (G.S.P.), maître en arts martiaux mixtes canadien professionnel et champion du monde de l'UFC

Organismes de bienfaisance : La Fondation Georges St-Pierre La Fondation pour enfants Trevor Williams La Fondation Père-Sablon FillActive La Fondation CHU Sainte-Justine



OÙ? 600, boul. de Maisonneuve Ouest, 31e étage, Montréal



Séance de photos : G.S.P. conclura des négociations par téléphone avec des clients depuis la salle de marché et rencontrera des enfants

L'an dernier, la Journée du miracle CIBC a permis de recueillir plus de 7 millions de dollars à l'échelle mondiale au profit de plus de 500 organismes d'aide à l'enfance. Tous les fonds recueillis à Montréal sont réinvestis dans la collectivité et aident à soutenir les organismes locaux d'aide à l'enfance. Participez à la conversation sur la #JournéedumiracleCIBC sur Twitter @BanqueCIBC et sur Facebook (http://www.facebook.com/CIBC), ou suivez-nous sur Instagram @CIBCmaintenant.

À propos de la Journée du miracle CIBC

La Journée du miracle CIBC constitue la principale campagne de collecte de fonds annuelle de la Fondation pour l'enfance CIBC. À l'occasion de la Journée du miracle CIBC, le personnel de Marchés des capitaux CIBC et les conseillers en placement CIBC Wood Gundy font don de leurs honoraires et commissions à des organismes d'aide à l'enfance engagés dans nos collectivités. Grâce à la générosité de nos clients et de nos employés, nous avons pu recueillir 7 M$ en 2016, pour un total de plus de 241 M$ versés depuis 1984 à des centaines d'organismes d'aide à l'enfance de par le monde. Pour en savoir plus, visitez la page www.cibc.com/journeedumiracle.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et d'autres renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

