Nouveaux garde-temps THOMAS SABO

LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, December 6, 2017

Aspect riveté et design rétro comme codes stylistiques du printemps/été 2018

THOMAS SABO présente une nouvelle génération de garde-temps : les séries Rebel at heart Women et Rebel at heart Men pour hommes donnent le ton pour le style de la saison avec des éléments avant-gardistes.

De subtils détails rock'n'roll sont intégrés au design des six montres femme : les rivets sur la lunette et la couronne cassent les codes et rendent honneur à la nouvelle puissance féminine sans faire de concessions sur l'élégance. Le bracelet en acier, avec son effet pyramidal sophistiqué, est spécialement conçu pour donner du caractère à la montre. Rebel at heart Women, le nom en soi est tout un programme, pour le produit et la campagne.

Pour les hommes, les cinq garde-temps Rebel at heart Men éblouissent par l'équilibre de leurs formes et de leurs proportions : la structure classique et le design minimaliste dans un style rétro s'accordent avec les tendances mode les plus variées. Avec leurs bracelets haut de gamme en acier ou en cuir vintage, les modèles disponibles en différentes couleurs - en partie avec un look ton sur ton - sont de vrais passe-partout qui ne manqueront pas de séduire et d'attirer tous les regards.

Les séries Rebel at heart Women et Rebel at heart Men ainsi que d'autres nouveautés seront disponibles à la mi-janvier 2018 dans tous les points de vente et espaces « shop in shop » THOMAS SABO, sur le site http://www.thomassabo.com ainsi qu'auprès des partenaires sélectionnés.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 860 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 490 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.





