500 000 nouveaux permis de conduire biométriques sont délivrés chaque mois







Il y a exactement 3 mois, le Land Transport Office (LTO) des Philippines a commencé à délivrer ses premiers permis de conduire biométriques dans le Grand Manille. Maintenant que le lancement national s'est achevé avec succès, le LTO délivre 500 000 permis de conduire par mois. DERMALOG, le leader allemand de l'innovation biométrique, a fourni les cartes et le système.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/611402/DERMALOG.jpg )

Edgar Galvante, secrétaire adjoint du LTO, a déclaré : « Nous sommes très heureux que le nouveau système vienne rattraper le retard dans l'émission des anciens permis de conduire intermédiaires en papier de façon rapide et efficace. Le LTO est confiant que tout le retard accumulé sera rattrapé d'ici avril 2018. »

Günther Mull, PDG de DERMALOG, a commenté : « Nous sommes fiers que le calendrier ambitieux du LTO ait été respecté. Le système est devenu opérationnel en 4 mois et, avec l'aide du LTO, le déploiement national a été achevé en 3 mois supplémentaires dans chacun des 257 sites. »

Avec 32 éléments de sécurité et sa biométrie par empreintes digitales, le permis de conduire est la carte d'identité la plus sûre aux Philippines à ce jour. Les empreintes digitales de chaque demandeur sont automatiquement comparées à celles contenues dans la base de données centrale du LTO. Le système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) de DERMALOG empêche les doubles identités. Plus de 20 tentatives d'obtenir un deuxième permis de conduire sous un nom différent ont été empêchées par l'AFIS de DERMALOG au cours de la phase initiale.

Normalement, le délai d'émission de la carte entre l'enregistrement et l'impression est de moins de 10 minutes. Toutefois, « impression » n'est pas vraiment le terme adéquat. Les données sont désormais gravées par des graveurs laser dans le matériau de la carte, ce qui garantit l'absence d'effacement et empêche l'altération. En outre, les cartes peuvent durer jusqu'à 10 ans.



