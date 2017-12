MDT lance des codeurs à roue dentée magnétique TMR







MDT élargit les portefeuilles de capteurs TMR avec les modules de codeur à roue dentée TMR pour les applications industrielles à haute performance

SAN JOSE, Californie, et ZHANGJIAGANG, Chine, le 6 décembre 2017 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology (MDT) a annoncé la nouvelle série TMR-GE de codeurs à roue dentée de magnétorésistance à effet tunnel (TMR). Conçus pour les engrenages des modules 0.4, 0.5 et 0.8 avec des sorties numériques incrémentielles offrant jusqu'à 256 fois d'interpolation par pas d'engrenage, les codeurs à roue dentée TMR-GE04, TMR-GE05 et TMR-GE08 peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles pour capter la position rotative et la vitesse dans les servomoteurs, les systèmes de production d'énergie et d'électricité, les machines de précision, les équipements d'automatisation et les ascenseurs.

« La série TMR-GE04/05/08 de MDT est le premier codeur à roue dentée incrémental numérique basé sur la technologie TMR. La série TMR-GE, qui a été conçue grâce à notre expertise approfondie dans les domaines de la technologie de capteurs TMR, de la conception magnétique et des circuits de traitement du signal de pointe, offre de nouvelles alternatives aux produits existants sur le marché avec les avantages de notre technologie TMR, dont une forte sensibilité, une très faible distorsion harmonique, une excellente tolérance d'entrefer et une haute vitesse de fonctionnement », a déclaré le Dr Song Xue, président et PDG de MultiDimension Technology. « MDT occupe une position de leader parmi tous les fournisseurs de capteurs TMR grâce à son solide portefeuille de PI, son savoir-faire unique en technologie TMR et son installation de production en masse. Ces avantages distincts permettent à MDT de répondre aux demandes les plus critiques en matière de performances et de délais de mise sur le marché et offrent à nos clients un meilleur retour sur investissement. Nous fournissons une gamme complète d'options de produits et de services, dont des capteurs TMR dans des boîtiers ou des plaquettes standards, des boîtiers personnalisés ou des modules de capteurs complets et prêts à l'emploi tels que les codeurs à roue dentée TMR-GE04/05/08. »

Fonctionnalités clés de la série de codeurs TMR-GE04/05/08

Sorties numériques A/B/Z incrémentielles

Résolution d'interpolation programmable jusqu'à 256 fois par période

Réponse en haute fréquence allant jusqu'à 700 kHz

Grande tolérance à l'entrefer et à la position d'installation

MDT est le premier fournisseur en gros qui apporte les avantages de la technologie TMR au marché des capteurs commerciaux. Les capteurs TMR de MDT offrent un certain nombre d'avantages exceptionnels, notamment une très faible puissance, une sensibilité très élevée, un bruit ultra-faible, une large plage dynamique et une excellente stabilité thermique. Ces avantages comblent les limites des technologies actuelles de capteurs magnétiques, dont l'effet Hall, l'AMR (magnétorésistance anisotrope), et la GMR (magnétorésistance géante). MDT fournit des capteurs de commutation TMR, des capteurs d'angle TMR, des capteurs linéaires TMR et des capteurs à roue dentée TMR dans des boîtiers standards, et des capteurs d'image TMR et des codeurs à roue dentée TMR dans les modules de capteurs complets.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été créée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine. Elle possède des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo (en Chine), à Osaka (au Japon) et à San Jose, Californie (aux États-Unis). MDT a développé un portefeuille unique de propriétés intellectuelles et possède des capacités de fabrication de pointe pouvant soutenir un haut volume de production de capteurs magnétiques TMR abordables à haute performance pour satisfaire aux besoins les plus exigeants en matière d'applications. MDT, qui est dirigée par son équipe de direction principale composée d'experts renommés, de professionnels chevronnés en technologie de capteurs magnétiques et de services d'ingénierie, s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur réussite. Pour plus d'informations à propos de MDT, veuillez visiter http://www.multidimensiontech.com

Contact pour les médias

Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com

Tél. : +1-650-275-2318 (aux États-Unis), +86-189-3612-1156 (en Chine)

Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com

Tél. : +86-189-3612-1160 (Chine)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/614779/MDT_TMR_GE_Geartooth_Encoder.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 03:49 et diffusé par :