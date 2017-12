Garmin® et FitPay, filiale de NXT-ID étendent Garmin Pay aux titulaires de comptes Visa







MELBOURNE, Floride, December 6, 2017 /PRNewswire/ --

Des possibilités de paiement sans contact désormais prises en charge par les principaux émetteurs de cartes sur le réseau Visa

Garmin International, Inc. (NASDAQ : GRMN) et Fit Pay, Inc., filiale détenue à 100 % par NXT-ID, Inc. (NASDAQ : NXTD), ont annoncé aujourd'hui que la fonctionnalité de paiement sans contact Garmin PayTM est à présent disponible pour les comptes Visa éligibles de crédit, débit et prépaiement à partir de nombreuses grandes banques participant au réseau. Sur la toute dernière montre intelligente de Garmin, la vívoactive® 3, cette nouvelle fonction permet aux consommateurs d'effectuer des paiements hautement sécurisés sans contact sur terminaux de point de vente avec communication en champ proche (NFC - POS). Ils peuvent ainsi 'toucher-pour-payer' dans des millions de commerces au détail et distributeurs automatiques de billets (DAB) à activation sans contact.

« Nous sommes heureux d'étendre la disponibilité de Garmin Pay aux détenteurs de cartes Visa », a déclaré Dan Bartel, vice-président des ventes mondiales chez Garmin. « La capacité, sans téléphone ni portefeuille, de faire des achats à partir du poignet représente une fonctionnalité incroyablement précieuse pour nos clients au style de vie actif. »

La vívoactive 3 avec la fonctionnalité Garmin Pay pour paiement sans contact est un produit précoce faisant appel à un programme TSP* du partenaire FitPay et assurant une segmentation en unités ('tokenisation') prête pour Visa. Ce programme de segmentation en unités prêt pour Visa offre aux partenaires un accès au vaste réseau d'outils et de services de Visa. Ils peuvent ainsi accélérer et simplifier le processus d'intégration de paiements sécurisés sur leurs appareils.

Garmin Pay est désormais disponible pour les titulaires de comptes Visa émis par de nombreuses banques participantes dont Bank of America, Capital One et U.S. Bank aux États-Unis aux États-Unis et BonusCard, Cornèr Bank, ANZ et NAB (National Australia Bank) au plan international.

« Juste à temps pour les vacances, les titulaires de compte Visa disposent à présent d'un moyen plus simple de paiement au cours de leurs déplacements grâce à la Garmin vívoactive 3. Les appareils de suivi de la santé physique apparaissent toujours sur les listes des indispensables en cette saison et cette année, les détenteurs de compte Visa ont une raison supplémentaire de choisir une montre intelligente, » a fait observer Jason Blackhurst, vice-président principal des Partenariats stratégiques et de l'innovation chez Visa. « Nous avons hâte de continuer à ajouter d'autres banques émettrices du réseau Visa pour que les titulaires de comptes apprécient les paiements sur la Garmin vívoactive 3. »

« Les consommateurs veulent que leurs paiements soient plus rapides, plus faciles et plus pratiques, » a commenté Michael Orlando, président de FitPay, Inc. et directeur d'exploitation chez NXT-ID. « En prenant en charge Garmin Pay, Visa et ses banques émettrices contribuent à faire bouger les choses : elles donnent au consommateur un accès aux toutes dernières technologies de paiement et font entrer dans leur mode de vie une façon de payer sans heurts. »

La plate-forme de paiement FitPay procure à la vívoactive 3 des capacités de paiement sans contact et une fonctionnalité complète de portefeuille numérique grâce à Garmin Pay inclus dans l'app Garmin Connect. Elle permet aux consommateurs d'utiliser un compte crédit, débit ou prépayé existant pour simplement toucher et payer sur des terminaux POS ou DAB avec communication en champ proche (NFC).

La plate-forme technologique exclusive de FitPay fait appel à la segmentation en unités. Cette 'tokenisation' est une technologie de sécurité qui remplace les informations sur le titulaire de compte par un identifiant digital unique (ou 'token') pour effectuer des paiements et services d'authentification hautement sécurisés. FitPay met à profit une technologie de puce eSE (Embedded Secure Element), élément sécurisé intégré à l'intérieur d'un appareil permettant d'offrir une solution de paiement très efficace au point de vue puissance et mémoire. Ceci supprime la nécessité de raccorder les appareils à un dispositif-hôte ou de les connecter à l'internet pour effectuer les transactions. Le consommateur fait ainsi l'expérience de paiements pratiques et entièrement sans friction.

Garmin Pay a initialement été lancée en novembre 2017 auprès de nombreuses banques et coopératives de crédit émettrices de comptes Mastercard. Consultez la liste complète de banques émettrices, réseaux de paiements et pays prenant en charge Garmin Pay sur Garmin.com/garminpay/banks. D'autres réseaux et émetteurs de cartes seront prochainement ajoutés à Garmin Pay.

* Fournisseur de service de jeton ('token')

À propos de Garmin International Inc.

Le segment de forme physique de Garmin en pleine expansion développe des technologies visant à renforcer et promouvoir des styles de vie actifs et sains. Qu'ils soient coureurs, cyclistes, nageurs, athlètes multisports ou simplement motivés par une activité pendant la journée, les utilisateurs trouveront un produit Garmin pouvant les aider à atteindre leurs objectifs de santé et de forme physique. Depuis des décennies, Garmin est le pionnier de dispositifs et applications de navigation par GPS et sans fil conçus pour ceux qui ont une vie active. Garmin est au service de cinq unités sectorielles principales : automobile, aviation, forme physique, marine et activités de plein air. Pour plus de renseignements, visitez la salle de presse virtuelle de Garmin sur garmin.com/newsroom, contactez le service de Relations avec la presse au (+1) 913 397 8200 ou suivez-nous sur facebook.com/garmin, twitter.com/garmin ou youtube.com/garmin.

Garmin International, Inc., est une filiale de Garmin Ltd. (Nasdaq : GRMN). Garmin Ltd. est juridiquement constituée en Suisse et ses principales filiales se trouvent aux États-Unis, à Taïwan et au Royaume-Uni. Garmin et vívoactive sont des marques de commerce déposées et Garmin Pay est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Tous les autres noms de produits, marques, noms de sociétés, marques commerciales et marques de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Avis concernant les énoncés prospectifs pour Garmin :

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant Garmin Ltd. et ses activités. De tels énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction. Les événements et circonstances prospectifs discutés dans ce communiqué de presse peuvent ne pas se produire et les résultats réels peuvent différer matériellement en raison de facteurs de risque et incertitudes indéterminés affectant Garmin, comprenant mais non limités à des facteurs de risque dont la liste figure sur le Rapport annuel établi sur formulaire 10-K pour l'année se terminant au 31 décembre 2016, déposé par Garmin auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (Commission des valeurs mobilières, numéro 0-31983 du dossier à la Commission). Une copie de ce formulaire 10-K est disponible sur http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Ces énoncés prospectifs s'expriment uniquement à la date où ils sont émis et Garmin n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de revoir l'un quelconque de ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

À propos de NXT-ID, Inc. et Fit Pay, Inc.

NXT-ID, Inc. (NASDAQ : NXTD) offre une plate-forme complète de produits et services technologiques activant l'Internet des Objets (IdO). Grâce à sa longue expérience dans le contrôle d'accès, la vérification d'identité par biométrie et de mesures comportementales, la sécurité et la confidentialité, le cryptage et la protection des données, les paiements, la miniaturisation et les technologies de capteurs, NXT-ID développe et commercialise des solutions révolutionnaires pour applications de paiement et d'IdO. Ses produits et solutions à la pointe du secteur comprennent notamment MobileBio®, suite de solutions biométriques sécurisant les plates-formes mobiles de consommateurs, le Wocket tm , porte-monnaie intelligent de nouvelle génération et la Flye, carte de crédit numérique mise au point en collaboration avec WorldVentures.

NXT-ID possède trois filiales dans les secteurs de la mobilité et de l'IdO : LogicMark, LLC, fabricant et distributeur de systèmes personnels d'intervention d'urgence (personal emergency response systems, ou 'PERS') contrôlés et non contrôlés vendus par l'intermédiaire de vendeurs et distributeurs et du département des Anciens combattants des États-Unis ;Fit Pay, Inc., plate-forme technologique exclusive offrant des solutions intégrales aux fabricants de dispositifs pour fonctions de paiement sans contact, systèmes de gestion des identités, authentification et autres services de sécurisation dans l'écosystème de l'IdO ; et 3D-ID LLC, engagée dans l'identification et l'authentification biométriques. En apprendre davantage de NXT-ID sur www.nxt-id.com . FitPay et la plate-forme FitPay Payment sont la propriété exclusive de Fit Pay, Inc. Pour informations d'entreprise concernant NXT-ID Inc., contactez : info@nxt-id.com

Énoncés prospectifs concernant NXT-ID : Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés reflètent les attentes actuelles de la direction à la date de ce communiqué de presse et ils impliquent certains risques et certaines incertitudes. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations ci-incluses en relation avec la réussite dans l'exécution de la stratégie commerciale de la Société. Les résultats réels de la Société peuvent différer matériellement de ceux attendus dans ces énoncés prospectifs en fonction de divers facteurs. De tels risques et incertitudes comprennent entre autres notre capacité à établir et maintenir le caractère exclusif de notre technologie par le processus de brevets, de même que notre capacité à concéder des licences de brevets et des applications brevetées nécessaires au développement des produits ; la disponibilité de financements ; la capacité de la Société à mettre en oeuvre son plan d'activité à long terme pour diverses applications de sa technologie ; la capacité de la Société à conclure des accords avec tous les partenaires nécessaires de commercialisation et/ou distribution ; l'impact de la concurrence, l'obtention et le maintien de toute approbation réglementaire applicable à la mise en oeuvre de la technologie de la Société ; et la gestion de la croissance et d'autres risques et incertitudes pouvant être détaillés en tant que de besoin dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (Commission des valeurs mobilières).

Relations avec les médias :

Garmin International Inc.

Mary Thompson Woodbury

(+1) 913 397 8200

media.relations@garmin.com



Fit Pay, Inc. et NXT-ID

Chris Orlando

chris@fit-pay.com

+1-760-468-7273



D. Van Zant

+1-800-665-0411

press@nxt-id.com

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 03:27 et diffusé par :