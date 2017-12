Wibbitz, la plateforme de création vidéo par intelligence artificielle publie son étude sur « La création de la boîte à outils idéale pour le storytelling vidéo »







77% des décideurs prévoient de développer leurs efforts vers la vidéo en 2018.

L'étude menée auprès de presque 1500 professionnels de la création vidéo souligne les défis, les opportunités et les stratégies pour le contenu vidéo dans un univers multiplateformes.

NEW YORK, le 6 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Wibbitz, la plateforme leader en création automatisée de vidéos par intelligence artificielle, vient de dévoiler son étude « La création de la boîte à outils idéale pour le storytelling vidéo », développée à partir des réponses de 1478 professionnels issus de différents secteurs (télécoms, divertissement, médias, marketing, pharmacie, éducation...) qui gèrent la création de contenu vidéo. Ce guide s'intéresse aux outils de création les plus populaires, à la façon dont ils contribuent, avec le contenu visuel, aux objectifs business de l'entreprise afin de permettre aux décideurs de définir de leur futur équipement pour réussir leur stratégie de contenu.

L'étude souligne l'impact significatif du contenu visuel sur les objectifs des marques : trafic web (85%), notoriété de la marque (84%), engagement sur les réseaux sociaux (81%), génération de prospects et de ventes (71%). Par ailleurs, 80% des sondés utilisent l'automatisation dans la création de leur contenu visuel afin de générer l'un des cinq formats clés (photos, vidéo, infographies, illustrations, animations) à une fréquence plus régulière que ceux qui ne l'utilisent pas. La demande de contenu visuel étant appelée à augmenter encore en 2018, 77% des personnes interrogées envisagent d'augmenter les ressources humaines, budgétaires et matérielles qu'elles y consacrent.

« Il est indéniable que le besoin de contenu image et des outils pour sa création va continuer à se développer dans les prochaines années. Mais, il y a tellement de manières de générer du contenu visuel que l'on peut facilement s'y perdre. Quels que soit leur secteur, leur taille ou le volume de création, les entreprises doivent adapter leurs outils pour répondre aux demandes de leurs publics sur chaque plateforme et chaque terminal, » explique Zohar Dayan, Co-fondateur et CEO de Wibbitz. « Que les marques recrutent de jeunes talents, adoptent de nouveaux outils, essayent des formats innovants ou accroissent simplement leurs investissements, les stratégies orientées vidéos multiplateformes sont incontournables. Nous sommes enthousiastes pour le futur car nous proposons déjà des solutions qui permettent de simplifier la production vidéo et d'améliorer sa distribution pour développer le résultat de nos clients. »

Les chiffres clés de l'étude :

51% des équipes de création de contenu comprennent moins de 10 personnes. 15% possèdent 11 à 15 membres et seulement 12% intègrent 41 à 50 personnes.

44% des sondés pensent investir d'abord dans des outils traditionnels de création, le design graphique et l'édition vidéo étant les priorités.

Les photos sont les contenus les plus populaires (92%), suivies de la vidéo (89%), des infographies (83%), des illustrations (81%) et des animations (68%).

Grâce à l'automatisation, les entreprises peuvent créer presque deux fois plus fréquemment l'un des cinq principaux contenus : photos (96% avec, 48% sans), vidéos (97% avec, 49% sans), infographies (89% avec, 46% sans), illustrations 86% avec, 50% sans), animations (78% avec, 24% sans).

Les outils de création graphique sont les plus importants (76%), suivis des outils de design web (69%), des outils de montage vidéo (67%) et des outils automatisés (55%).

Seulement 42% des personnes interrogées utilisent 1 à 5 outils pour leur création de contenu visuel.

Parmi ceux qui regrettent de ne pas produire assez de contenu, 72% appartiennent à la catégorie des 1 à 5 outils utilisés.

Pour télécharger l'étude complète (en anglais), cliquez ici.

À propos de Wibbitz

Wibbitz est le leader des solutions de production de vidéos par intelligence artificielle pour les éditeurs de contenu. Parmi les partenaires de l'entreprise, on compte : Reuters, Forbes, CBSi, Bonnier, Time Inc., ou FOX Sports qui utilisent sa technologie text-to-video brevetée pour générer automatiquement des formats courts aux couleurs de leurs marques. Wibbitz aide la production et la distribution vidéo de plus de 400 éditeurs, leur permettant ainsi de développer leur audience, leur engagement et leur chiffre d'affaires, que ce soit sur ordinateur, sur terminal mobile ou sur les réseaux sociaux.

Fondée en 2011, Wibbitz possède des bureaux à New York, Tel-Aviv et Paris. Pour plus d'informations : www.wibbitz.com et @wibbitz

