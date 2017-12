Airbiquity va présenter OTAmatic, la solution de gestion de données et de mises à jour logicielles Over-The-Air (OTA) pour voitures connectées, au salon CES 2018







SEATTLE, 6 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial en services pour véhicules connectés, va faire une démonstration de sa solution de gestion de données et de mises à jour logicielles Over-The-Air (OTA) pour voitures connectées OTAmatictm au 2018 Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, dans le Nevada, entre le 9 et le 12 janvier. CES, un évènement mondial de premier plan, rassemble des chefs d'entreprise et des penseurs d'avant-garde internationaux dans le but de discuter des innovations et des problèmes les plus pertinents de l'industrie technologique. Au cours de l'évènement de quatre jours, Airbiquity fera des démonstrations de sa solution OTAmatic pour les clients, les analystes et la presse à l'hôtel Aria et dans plusieurs lieux d'exposition de partenaires technologiques.

Si l'on considère la production estimée de 100 millions de véhicules utilisant les systèmes télématiques d'ici 2020 à l'échelle mondiale, et la dépendance croissante vis à vis des mises à niveau logicielles et de la gestion des données pour l'exploitation et les fonctionnalités des nouveaux véhicules, le chiffre d'affaires potentiel de la technologie OTA et de la fourniture de services est significatif. Goldstein Research prévoit que le marché mondial de la télématique automobile atteindra 99 milliards USD en 2024.

Les mises à jour logicielles offrent des avantages tels qu'une réduction des dépenses occasionnées par les rappels liés au logiciel, une conformité plus rapide aux rappels, une réponse améliorée en matière de cyber sécurité, et la capacité à optimiser les fonctionnalités et la performance des véhicules après leur achat par les consommateurs. La gestion des données offre des avantages tels que la collecte de données pour l'analytique dans le but d'activer des services centrés sur la conduite, améliorer les efficacités opérationnelles, et fournir des opportunités de monétisation aux constructeurs automobiles et aux écosystèmes tiers.

La solution OTAmatic d'Airbiquity réduit la complexité croissante que constitue l'implémentation de la technologie OTA automobile en orchestrant de façon efficace et sécuritaire les mises à jour logicielles et la gestion de données de multiples unités de contrôle électronique (UCE) pour véhicules connectés avec un ciblage de véhicule et de dispositif extrêmement raffiné, des contrôles de politique et de confidentialité discrets, un cadre d'analytique en périphérie de réseau sécurisé pour des analyses extensibles, et une approche de sécurité « défense en profondeur » de bout en bout, pour ne nommer que quelques-unes des fonctionnalités innovantes du produit.

Pour en savoir plus sur Airbiquity OTAmatic, ou pour organiser une démonstration individuelle à CES 2018, contactez sales@airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® Airbiquity® est un leader mondial en services pour véhicules connectés, et un pionnier du développement et de la conception de technologie télématique automobile. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreotm, la plateforme de fourniture de services pour véhicules connectés en nuage la plus avancée du secteur, et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation tels que la gestion des données et les mises à jour logicielles over-the-air (OTA). En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile déploient des services pour véhicules connectés hautement évolutifs, fiables et gérables répondant aux exigences de leurs clients en matière de sécurité, de divertissements et de fonctionnalité dans plus de 60 pays du monde . Pour plus d'informations, consultez Airbiquity à l'adresse www.airbiquity.com ou joignez la discussion @airbiquity. Airbiquity est une marque de commerce d'Airbiquity Inc.

CONTACT :

Kristin Sandberg

Airbiquity PR

1-206-344-3133

media@airbiquity.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/613676/Airbiquity_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 03:00 et diffusé par :