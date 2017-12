Worldpay s'associe à Klarna pour lancer des paiements par facture ou par crédit sur 6 marchés-clés en Europe







LONDRES, December 6, 2017

Les taux de conversion affichent une augmentation allant jusqu'à 20 % avec les nouvelles options de paiement

Worldpay, un leader mondial dans le secteur des paiements, a annoncé qu'il s'associera avec Klarna, leader sur le marché des paiements par facture et par crédit, afin d'élargir son portefeuille de produits. À partir d'aujourd'hui, les clients de Worldpay commerçant en Autriche, en Finlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni et souhaitant accepter les paiements par facture ou échelonnés pourront utiliser les paiements par facture ou par crédit de Klarna par le biais de Worldpay. Cette nouveauté aidera les entreprises de commerce électronique à obtenir une augmentation allant jusqu'à 20 % de leur taux de conversion et à proposer une procédure de paiement rapide et simple.

Ces nouvelles options de paiement permettront aux consommateurs de décider quand régler leurs achats une fois qu'ils ont reçu leur commande. Au lieu d'indiquer les informations de leur carte de crédit ou de débit, les consommateurs pourront inscrire leur adresse e-mail et leur code postal afin d'accélérer le processus de paiement et de réduire le nombre d'abandons de panier. Grâce à cette solution, les consommateurs gèrent les modalités de paiement, que ce soit un paiement par facture sous les 14 jours, par paiements échelonnés fixes ou flexibles, en étalant le montant sur plusieurs mois.

Le passage aux paiements par facture et par crédit fait suite à une demande de la part des consommateurs, qui souhaitent élargir la gamme des modes de paiements proposés. Worldpay est une des premières entreprises de paiement à intégrer cette nouvelle méthode de paiement, offrant ainsi une plus grande couverture du marché et une mise sur le marché plus rapide, puisqu'aucun nouveau plug-in n'est nécessaire pour la mise à jour de la technologie.

Michael Rouse, Chief Commercial Officer chez Klarna, a déclaré : « Nous nous réjouissons à la perspective de mettre sur le marché nos plus récentes évolutions dans le domaine des paiements par crédit et par facture en collaboration avec un leader mondial tel que Worldpay, permettant ainsi à des entreprises de commerce électronique de devenir plus compétitives sur des marchés-clés en Europe. Klarna assume la responsabilité de la gestion des risques liés au crédit et à la fraude, de sorte que les entreprises reçoivent rapidement le paiement des commandes, et que les consommateurs ne paient que s'ils sont satisfaits de leur achat. Nous offrons une plus grande flexibilité en matière de gestion des paiements pour des produits et services. Tout le monde est gagnant. »

Dave Glaser, Chief Product Officer, Global eCom chez Worldpay, a affirmé : « Le commerce de détail est un secteur compétitif. Nous observons donc une hausse de la demande de la part des clients, qui veulent donner plus de raisons d'acheter chez eux que chez leurs concurrents. Certains voient le paiement par carte de crédit comme risqué et démodé, et la possibilité d'ajouter des modes de paiement nouveaux et locaux permettent de rectifier le tir. Nous pensons que cette solution permettra aux entreprises d'assister à une véritable augmentation de leurs ventes, et nous avons décidé de travailler avec Klarna en raison de leur couverture inégalée dans les pays nordiques et en Europe. Connaissant l'excellent service clientèle offert par Klarna, nous sommes assurés que nos clients ne seront pas déçus. »

À propos de Worldpay

Worldpay est un leader mondial dans la fourniture de services de paiements internationaux. Nous proposons une large gamme de produits et de services de paiement fondés sur la technologie à environ 400 000 clients, leur permettant de développer leur activité et de prospérer. Le monde des paiements devenant de plus en plus complexe, nous prenons entièrement en charge la gestion des processus de paiement pour nos clients, leur permettant d'offrir le plus grand choix de modes de paiement à travers le monde. Notre réseau et notre technologie nous permettent de traiter des paiements effectués dans une zone géographique représentant plus de 99 % du PIB mondial, dans 146 pays et en 126 devises. Nous assistons nos clients à offrir plus de 300 modes de paiement.

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur http://www.worldpay.com/global

À propos de Klarna

Klarna est un des fournisseurs de paiements leaders en Europe et vise à simplifier, harmoniser et sécuriser les procédures de paiement pour les consommateurs et ses partenaires commerciaux. Klarna collabore avec 70 000 marchands pour proposer des solutions de paiement à plus de 60 millions d'utilisateurs en Europe et en Amérique du Nord. Klarna, basé à Stockholm en Suède, emploie 1 500 personnes et est présent dans 18 pays. L'entreprise a été fondée en 2005 et a récemment été désignée comme une des entreprises les plus révolutionnaires du monde par CNBC. http://www.klarna.com

À propos du partenariat

Worldpay et Klarna ont conclu leur partenariat en octobre 2016 pour proposer des paiements par crédit et par facture aux consommateurs européens.

