Avec Monese facilitez-vous la vie comme dans une banque locale en France

PARIS, December 6, 2017

Les utilisateurs peuvent dès maintenant ouvrir un compte bancaire local instantanément dans 20 pays différents en Europe

Monese, le fournisseur de comptes bancaires instantanés, s'est développé à travers l'Europe, et maintenant tout le monde peut rapidement faire ses transactions et utiliser le service comme dans une banque local en France. Pour célébrer cela, la société offre aux nouveaux et clients existants la possibilité d'envoyer 350 millions d'euros par le biais de transferts d'argent gratuits entre ses comptes au Royaume-Uni et en Europe.

Plus de 50 nationalités différentes ont à la fois un compte Monese en GBP et en EUR, et depuis son lancement à la fin du mois de septembre une carte Monese est disponible dans chacun des 20 pays. Plus de 200 000 comptes Monese ont été ouverts et les transactions augmentent de plus de 20% sur un mois, ce qui permet à la société d'atteindre un million de transactions en décembre. Plus de 70% des clients actifs utilisent Monese comme compte bancaire principal, pour recevoir leurs salaires.

Les clients sont libres de se déplacer n'importe où en Europe et au Royaume-Uni, en sachant que leur compte bancaire local sera accessible et utilisable constamment via l'application, dans l'une des huit langues.

Norris Koppel, fondateur et PDG de Monese, a déclaré : "Notre expansion vise à éliminer les barrières financières en franchissant les frontières au sein de l'Union Européenne, en fournissant un moyen simple de gérer votre argent lors de vos déplacements. Nous croyons que tout le monde devrait pouvoir vivre, voyager et travailler librement, sans les contraintes administratives et celles des systèmes financiers traditionnels. Monese vous affranchit du stress et des tracas en rendant cela possible ; et je suis ravi de voir la demande croissante de clients."

"Nous sommes enthousiaste d'être en mesure de proposer Monese en France, pour permettre à tous d'utiliser notre banque en toute simplicité, comme une banque locale."

Les clients peuvent très facilement et rapidement s'inscrire pour ouvrir un compte dans la zone Euro via l'application Monese. Les personnes travaillant dans les différents pays européens seront en mesure de recevoir leur salaire sur leur compte, sans frais excessifs.

Monese a été lancé en septembre 2015 et a été le premier compte bancaire 100% mobile au Royaume-Uni. Pour nous rejoindre, les utilisateurs téléchargent l'application et font une vidéo d'eux, fournissent une photo de leur passeport ou carte d'identité, ainsi que des informations de base sur leur profil. Monese réalise plus d'un milliard de dollars de transactions par an et le volume de transactions augmente de plus de 20% par mois. L'équipe est basée à Londres, au Royaume-Uni et à Tallinn en Estonie, et depuis sa première levée de fonds l'année dernière, la taille de l'équipe est passée à 90 personnes.

Pour plus d'informations: monese.com/freemovement

Notes aux rédacteurs

Kit Presse: https://drive.google.com/drive/folders/1lU8x-dRrgk5hi-saopjnP_A63636HZrq?usp=sharing

L'app et le site Monese sont maintenant disponibles dans ces langues :

Anglais

Roumain

Allemand

Français

Italien

Espanol

Bulgare

Portugais (Brésil)

