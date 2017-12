Andrea Goulet et Jeff Sussna seront les orateurs principaux de la conférence deliver:Agile 2018







Ce troisième événement annuel à Austin (Texas), adapté aux besoins des développeurs de logiciel par méthode Agile, explorera les techniques actuelles et à venir

PORTLAND, Oregon, 6 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Agile Alliance a annoncé aujourd'hui les orateurs principaux de deliver:Agile 2018 (autrefois connue sous le nom de Conférence technique d'Agile Alliance). L'événement se tiendra du 30 avril au 2 mai à Austin (Texas) et portera sur les nouveaux progrès, les nouveaux défis et les nouvelles orientations en matière de développement de logiciel par méthode Agile appliqué aux techniques actuelles.

Cet événement très attendu fera intervenir Andrea Goulet (PDG, Corgibytes) et Jeff Sussna (fondateur et directeur d'Ingineering.IT).

Au cours de cette conférence de trois jours, seront abordés des sujets tels que l'exercice et les techniques de développement, d'essai et de conception ; les approches et les technologies relatives au DevOps ; la conception et la mise en oeuvre de l'expérience utilisateur ; les technologies et les modèles d'informatique en nuage ; ainsi que les interactions et les aptitudes à collaborer des équipes de développement.

Les participants découvriront comment mieux soutenir et faire évoluer leurs pratiques d'ingénierie Agile à la lumière de ces nouvelles aptitudes et des nouvelles technologies.

« Agile est aujourd'hui un domaine multidisciplinaire qui comprend les développeurs et l'assurance qualité bien sûr, mais aussi les concepteurs centrés sur l'expérience utilisateur, les ingénieurs d'infrastructure, les scientifiques des données, les spécialistes du nuage et plus encore », a déclaré Jim Newkirk, le président de la conférence deliver:Agile 2018. « Cette conférence explorera les richesses des nouveaux outils et des techniques Agile, ainsi que les nouveaux modèles et pratiques. »

« Les professionnels de toutes les disciplines concernées se retrouveront au deliver:Agile 2018, pour traiter des nouveaux progrès, des nouveaux défis et des nouvelles orientations et s'enrichir auprès d'experts de renommée mondiale, car nous exerçons notre métier simultanément », a ajouté Jim Newkirk. « Ce sera une expérience intense et pénétrante, unissant les idées d'ingénierie et d'architecture sous le signe de la pensée Agile. »

Il existe des réductions tarifaires pour les groupes.

Pour de plus amples informations et vous inscrire à l'événement, veuillez consulter le site Web d'Agile Alliance.

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est une organisation à but non lucratif se consacrant à promouvoir les concepts du développement de logiciel par méthode Agile tels qu'ils sont énoncés dans le Manifeste Agile. Avec près de 43 000 membres et abonnés autour du globe, Agile Alliance est animée par les principes des méthodologies Agile et la valeur apportée aux développeurs, organisations et utilisateurs finals. Agile Alliance organise et soutient des événements visant à rassembler la communauté Agile sur une échelle mondiale. La conférence deliver:Agile 2018 se tiendra du 30 avril au 2 mai, à Austin (Texas).

