Glassdoor annonce les gagnants du Prix du Choix des Employés, récompensant les Meilleurs Employeurs en 2018

Criteo et SAP, deux entreprises technologiques européennes, trustent la tête du classement.

PARIS, le 6 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Glassdoor, l'un des sites d'emploi émergeant à la croissance la plus rapide, a annoncé les gagnants de sa dixième édition du Prix annuel du Choix des Employés, récompensant les Meilleurs Employeurs en 2018 en Amérique du Nord et en Europe. Di?érent de tous les autres prix en lien avec le monde du travail, le Prix du Choix des Employés est basé uniquement sur la contribution des employés qui fournissent volontairement des avis anonymes, en laissant un commentaire sur leur employeur, avec la description de leur travail, de l'environnement de travail et de l'entreprise, au cours de l'année passée.

Cette année, le Prix du Choix des Employeurs inclut six catégories distinctes, récompensant les Meilleurs Employeurs en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, et en Allemagne. En France, Glassdoor a révélé les 25 Meilleurs Employeurs parmi les entreprises employant 1000 employés ou plus. Les gagnants sont classés selon leur note générale au cours de l'année passée. (Notes sur une échelle en cinq points : 1= très satisfait, 3 = OK, 5 = très satisfait ; Les calculs réels dépassent la millième décimale) :

Les dix Meilleurs Employeurs français en 2018 sont :

« Nous savons que les chercheurs d'emploi d'aujourd'hui sont plus informés que jamais sur les entreprises dans lesquelles ils postulent. Ils recherchent un maximum d'informations, depuis la culture de l'entreprise aux opportunités de carrière, en passant par les salaires et plus encore. Pour les aider, le Prix du Choix des Employés Glassdoor identifie les entreprises qui se démarquent vraiment comme étant parmi les Meilleurs Employeurs de la façon la plus authentique possible, en laissant la parole à ceux qui connaissent le mieux l'entreprise ? ses employés » déclare Robert Hohman, le PDG et co-fondateur de Glassdoor. « Les employeurs chez qui les employés adorent travailler continuent de prouver qu'ils ont un avantage en termes de recrutement et de performances commerciales. Nous sommes fiers de célébrer les gagnants 2018, alors que le Prix du Choix des Employés fête ses 10 ans ».

La liste Glassdoor des 25 Meilleurs Employeurs en 2018 présente les employeurs gagnants, opérant dans divers secteurs, tels que l'informatique, l'industrie, le conseil, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'assurance ou encore la distribution. Cette année, de nombreux employeurs font leur entrée au classement. Ainsi, les trois premiers employeurs préférés des Français en 2018 font tous trois leur première apparition parmi les grands gagnants du Prix du Choix des Employés. L'entreprise publicitaire française Criteo obtient la première place, avec une note générale de 4,4. Viennent ensuite l'éditeur de logiciel allemand SAP et la société de consulting français Wavestone avec la note générale de 4,3. Font également leur entrée au classement les sociétés OVH (No 5 avec une note générale de 4,3), Michelin (No 6 avec une note générale de 4,3), Allianz (No 7 avec une note générale de 4,2) et Amazon (No 9 avec une note générale de 4,2).

Cette année, seuls Microsoft et SAP ont été élus Meilleurs Employeurs dans cinq pays différents (aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne).

Lorsqu'un employé soumet un avis sur son employeur sur Glassdoor, il est invité à donner son opinion sur les avantages et les inconvénients à travailler dans cette entreprise et à donner des conseils à la direction. Les employés sont également priés de noter dans quelle mesure ils sont généralement satisfaits de leur employeur, de noter leur PDG, ainsi que de noter cinq attributs clés de leur lieu de travail, y compris les perspectives de carrière, la rémunération et les avantages, la culture et les valeurs, les dirigeants et l'équilibre travail/vie privée. En outre, les employés peuvent indiquer s'ils recommanderaient leur employeur à un ami et quelle est leur opinion sur les perspectives commerciales de l'employeur dans les six prochains mois.

Sur plus de 700 000 employeurs notés sur Glassdoor au total dans le monde, la note moyenne est de 3,3/5.

Les lauréats du Prix du Choix des Employés pour les Meilleurs Employeurs en 2018 en France sont déterminés au moyen de l'algorithme propriétaire de Glassdoor, en tenant compte de la quantité, de la qualité et de la cohérence des avis approuvés par Glassdoor, partagés par les employés français entre le 1er novembre 2016 et le 22 octobre 2017. Les employeurs éligibles à ce prix doivent avoir reçu au moins 20 avis pendant la période d'admissibilité, pour chacun des huit attributs clés de l'environnement de travail (note générale de l'entreprise, opportunités de carrière, rémunération et avantages, culture et valeurs, dirigeants, équilibre travail/vie privée, recommandation à un ami et perspectives commerciales de l'entreprise) pris en considération par l'algorithme du Prix. Pour davantage de simplicité, les notes sont affichées au dixième près, bien que les calculs s'étendent au-delà du millième pour déterminer le classement final. Le rapport complet de méthodologie peut être trouvé et téléchargé ici: http://gldr.co/BPTWFAQFR

