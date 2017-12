5GAA: Une étude indépendante conclut que les avantages socio-économiques de la technologie cellulaire véhicule vers tout (C-V2X) pourraient atteindre 43 milliards d'euros d'ici à 2035







La 5G Automotive Association (5GAA) a publié aujourd'hui un rapport - rédigé par Analysys Mason, un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le domaine des télécommunications, des médias et des technologies, en partenariat avec SBD Automotive, un cabinet de conseil automobile - qui étudie les avantages de la technologie cellulaire véhicule vers tout (C-V2X ou vehicle-to-everything) pour la communication véhicule vers tout (V2X). Le rapport, qui met en avant les atouts de ces solutions en Europe, s'appuie sur des preuves qualitatives et les analyses coûts-avantages quantitatives de la technologie C-V2X effectuées par les cabinets de conseil.

La publication du rapport coïncide avec l'élaboration de politiques relatives à la V2X et à l'utilisation de la bande 5.9 GHz au sein de l'Union européenne, où la Commission européenne mène actuellement une consultation publique au sujet du déploiement de systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS).

L'étude conclut que le déploiement de systèmes C-ITS serait avantageux au niveau de l'Union européenne. Les bénéfices nets qui pourraient être enregistrés en Europe sont estimés entre 20 et 43 milliards d'euros pour 2035 (les bénéfices les plus importants correspondant à l'augmentation de la sécurité routière et à l'efficacité du trafic), selon les quatre scénarios modélisés.

Dans le scénario modélisé le plus favorable de l'étude (43 milliards d'euros de bénéfices nets), le potentiel de pénétration rapide et les économies d'échelle de la C-V2X sont maximisés, et le C-V2X et la norme WiFi IEEE 802.11p peuvent coexister sur la bande de fréquences 5.9 GHz. De tels avantages ne sont pas constatés dans un scénario où l'application de la norme IEEE 802.11p est obligatoire pour les services de C-ITS, qui aboutirait à moins de la moitié de ces bénéfices nets attendus (20 milliards d'euros).

L'étude indique également que les avantages de la C-V2X pour le marché européen résident dans sa flexibilité de déploiement, dans la mesure où elle offre la possibilité de couvrir à la fois les applications de courte et longue portée et la certitude d'une évolution future vers la 5G qui facilitera potentiellement une mise en oeuvre plus précoce ainsi que des évolutions après sa mise sur le marché (par exemple, des services de V2X fournis dans des véhicules via un smartphone ou un autre dispositif développé en aval grâce à la connectivité C-V2X).

La réduction des coûts de déploiement de l'infrastructure constitue un autre avantage clé de la C-V2X. En effet, le potentiel de réutilisation de l'infrastructure mobile existante tire parti de l'intégration des technologies cellulaires et des économies d'échelle et évite la construction d'une infrastructure routière autonome.

Christoph Voigt, président de la 5GAA, a commenté : « La C-V2X sera fondamentale pour le déploiement de systèmes de transport intelligents coopératifs. Les avantages mis en lumière par ce rapport démontrent incontestablement que cette technologie conduira à des améliorations majeures en matière de conduite et de sécurité routière. La Commission européenne devrait adopter une approche neutre dans le domaine technologique et ne pas limiter ces bénéfices en imposant l'utilisation de la norme WiFi IEEE 802.11p. »

L'étude des avantages socio-économiques de la C-V2X est disponible à l'adresse http://5gaa.org/wp-content/uploads/2017/12/Final-report-for-5GAA-on-cellular-V2X-socio-economic-benefits-051217_FINAL.pdf.

Indépendamment, la 5GAA a également publié aujourd'hui une étude comportant une analyse quantitative du rôle des technologies LTE-V2X (PC-5) et IEEE 802.11p de communications ad hoc/directe de courte portée dans la réduction du nombre d'accidents mortels et de blessures graves dans l'UE. La modélisation sous-jacente à ce rapport a été revue par des pairs et validée par le cabinet de conseil en technologie et politique Ricardo. L'étude démontre que la LTE-V2X (PC5) est plus efficace que la 802.11p dans la réduction du nombre d'accidents mortels et de blessures graves sur les routes de l'UE. L'étude de la 5GAA relative au rôle des technologies de communication directe LTE-V2X (PC5) et 802.11p dans l'amélioration de la sécurité routière dans l'UE peut être consultée à l'adresse http://5gaa.org/wp-content/uploads/2017/12/5GAA-Road-safety-FINAL2017-12-05.pdf.

À propos de C-V2X

La V2X permet aux véhicules de communiquer entre eux et avec l'écosystème de transport en général. Elle vient s'ajouter aux capteurs embarqués afin de fournir des informations améliorées (telles que les données provenant d'autres véhicules) sur une plus longue portée.

La technologie C-V2X est développée par le Third Generation Partnership Project (3GPP) afin de fournir des services de V2X, en utilisant deux modes de communication :

un mode direct de véhicule à véhicule (appelé « PC5 » selon les spécifications du 3GPP) et

une interface de communication réseau (appelée « Uu » selon les spécifications du 3GPP) pour la communication de véhicule à réseau (V2N) par l'intermédiaire des réseaux mobiles existants.

À propos de la 5GAA

La 5G Automotive Association (5GAA) est une organisation internationale interprofessionnelle regroupant des entreprises des secteurs de l'automobile, de la technologie et des télécommunications (TIC) qui travaillent ensemble pour développer des solutions de bout en bout pour les futurs services de mobilité et de transport. Créée en 2016, l'association compte plus de 67 membres dont la mission est de développer, tester et promouvoir des solutions de communication, d'initier leur standardisation et d'accélérer leur disponibilité commerciale et leur pénétration du marché mondial pour répondre aux besoins de la société.

