Mindtree lance un centre d'exploitation du réseau aux États-Unis

Ce centre opérationnel 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 apportera des services de gestion des infrastructures efficaces aux clients d'Amérique du Nord

Mindtree, un leader mondial de la transformation numérique et des services technologiques, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier centre d'exploitation du réseau (NOC) d'Amérique du Nord à Scottsdale, dans l'Arizona, afin de soutenir la croissance de son activité de services de gestion des infrastructures. En se basant sur le modèle réussi des NOC de l'entreprise à Chennai et Bangalore, Mindree pourra offrir une gamme plus large d'options aux clients qui cherchent une assistance de première qualité pour leurs applications et leur infrastructure informatiques.

Le site accueillera jusqu'à 30 employés par quart de travail faisant les trois-huit, afin d'offrir une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le centre est équipé de technologies de pointe pour afficher des détails en temps réel sur les incidents, la performance du réseau et d'autres paramètres critiques.

Le NOC de Scottsdale offrira une assistance aux activités liées à l'infrastructure et aux applications de ses clients, comprenant un centre d'assistance, un contrôle à distance de niveau 1, 2 et 3, ainsi que des services de gestion. Des clients importants des secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance se sont déjà engagés à collaborer avec le NOC de Scottsdale.

Ce nouveau site permettra également à Mindtree de satisfaire à certaines exigences en matière de conformité lorsque la surveillance devra être effectuée aux États-Unis et par des citoyens américains afin de se conformer aux habilitations de sécurité.

« Cette installation de pointe nous rapproche un peu plus de nos clients stratégiques. Avec ce NOC, nous élargissons notre modèle "follow the sun", qui vise à transférer l'assistance en toute transparence entre les bureaux de différents fuseaux horaires afin d'offrir une réactivité optimale », a déclaré Paul Gottsegen, directeur du marketing et directeur régional de Mindtree pour la zone Amérique. « Par ailleurs, ce centre nous permettra d'offrir un soutien de niveau 3 au sein des États-Unis et une présence technique fiable et disponible sur le continent. »

Mindtree continue à développer sa capacité à desservir la clientèle locale et sa stratégie de préparation aux États-Unis à travers des investissements stratégiques, tels que le lancement de Digital Pumpkin, premier centre d'innovation international de l'entreprise, qui a ouvert ses portes en septembre dans le New Jersey. L'ouverture du NOC de Scottsdale s'inscrit dans la droite ligne des initiatives récentes de Mindtree visant à renforcer la collaboration et l'innovation commune avec ses clients sur le marché américain. Ces investissements sont positionnés pour soutenir la transformation technologique d'initiatives d'exploitation (« run the business ») et de développement (« grow the business ») d'entreprise.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] fournit des services technologiques et de transformation numérique depuis la conceptualisation jusqu'à l'exécution, permettant aux clients du palmarès Global 2000 de se démarquer de la concurrence. Mindtree est une société fondamentalement numérique qui adopte une approche agile et collaborative pour créer des solutions personnalisées dans l'ensemble de la chaîne de valeur numérique. Dans le même temps, notre vaste expertise dans la gestion des infrastructures et des applications aide à optimiser votre environnement informatique pour en faire un atout stratégique. Que vous souhaitiez que votre entreprise se distingue, réinventer vos fonctions commerciales ou accélérer la croissance de votre chiffre d'affaires, nous pouvons vous aider à y parvenir. Consultez le site http://www.mindtree.com pour en savoir plus.

Tous les noms de produit et d'entreprise susmentionnés peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

