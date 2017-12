L'UQAM décerne un doctorat honoris causa à Réjean Thomas







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) a remis aujourd'hui un doctorat honoris causa à Réjean Thomas, médecin, président-directeur général et cofondateur de la Clinique médicale l'Actuel et de la Clinique A. Par ce geste, l'UQAM rend hommage au parcours de M. Thomas et à sa contribution exceptionnelle au domaine de la santé sexuelle, notamment le rôle de pionnier qu'il a joué dans le développement des connaissances en prévention, évaluation et traitement des personnes atteintes du VIH/sida. Elle souligne également son implication sociale, politique et humanitaire pour la défense des droits et le respect des personnes les plus vulnérables de la société.

Cette distinction lui a été décernée dans le cadre de la collation de grades de la Faculté des sciences humaines, où plusieurs centaines de diplômés étaient réunis avec leurs parents et amis. À cette occasion, un éloge en l'honneur de M. Thomas a été lu par la directrice du Département de sexologie, Frédérique Courtois.

Réjean Thomas

Clinicien avant tout, Réjean Thomas, a vécu sur le terrain toutes les phases de la lutte contre le VIH/sida, et contre les stigmates que cette maladie laisse chez les personnes atteintes.

En 1984, il fonde, avec trois de ses collègues, l'Annexe, première clinique canadienne dédiée aux patients atteints d'infections transmises sexuellement et par le sang. Il met alors au point une méthode de prise en charge des malades réunissant une large équipe multidisciplinaire centrée sur le patient et non uniquement sur la maladie. C'est le Total Patient Care, qui modifiera la relation médecin/patient et comptera une foule d'adeptes aujourd'hui répartis sur tous les continents. L'Annexe devient en 1987 l'Actuel, et une deuxième clinique ouvre ses portes en 2011, la clinique A du Vieux-Montréal.

Dans les années 90, le premier ministre de l'époque Jacques Parizeau le nomme conseiller spécial du gouvernement à l'action humanitaire internationale, avec pour mission de rouvrir des dispensaires et des écoles en région rurale en Haïti. Ce mandat réussi lui donnera l'idée de fonder Médecins du monde (Canada), en 1999. Au cours de ses sept années à la présidence de cet organisme, il participera à de nombreuses missions humanitaires.

Professeur invité dans plusieurs universités, chercheur principal ou cochercheur pour des dizaines de projets subventionnés, Réjean Thomas a rédigé en collaboration l'ouvrage « Le sida, un nouveau défi médical » et il est coauteur de très nombreux articles scientifiques.

Conférencier recherché, il a profité de toutes les tribunes scientifiques et médiatiques pour faire avancer la lutte contre le sida. Sa contribution au déploiement du champ sexologique est indéniable.

Les doctorats honoris causa de l'UQAM

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction qu'une université peut décerner. Réjean Thomas rejoint ainsi des personnalités telles que Boris Cyrulnik, Danny Laferrière, Yannick Nézet-Séguin, Hubert Reeves, Isabella Rosselini, David Suzuki, Alexandre Taillefer, Michèle Thibodeau-Deguire, Gilles Vigneault, Denis Villeneuve, Lise Watier, et Wim Wenders pour n'en mentionner que quelques-unes, que l'UQAM a honorées au fil des ans.

Photo disponible à cette adresse:

http://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse/general/10415-l-uqam-decerne-un-doctorat-honoris-causa-a-rejean-thomas

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 19:46 et diffusé par :