Audi Canada nomme un nouveau président : Giorgio Delucchi

AJAX, ON, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Giorgio Delucchi se joindra à Audi Canada à titre de président le 8 janvier 2018, succédant à Daniel Weissland, qui a été promu au poste de directeur général du Groupe Volkswagen Canada. M. Delucchi est actuellement directeur des ventes pour l'Amérique latine et il est établi à Ingolstadt, en Allemagne.

M. Delucchi est originaire d'Autriche. Il détient un diplôme d'ingénieur de l'Université des sciences appliquées d'Esslingen, en Allemagne. Il a occupé des postes de responsabilité croissante dans les secteurs du service, du service après-vente et des ventes pour AUDI AG. Il occupe actuellement le poste de directeur des ventes pour l'Amérique latine, et ce, depuis juin 2014. Il a été responsable du rendement global de 30 marchés de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, de même que des Caraïbes et du Mexique. Lors de sa deuxième année en poste, Audi a connu une croissance des ventes de 15 % en Amérique latine, atteignant pour la toute première fois le prestigieux premier rang dans la région à l'égard des ventes, de même que de la satisfaction de la clientèle et des concessionnaires.

Audi Group, avec ses marques Audi, Ducati et Lamborghini, est l'un des fabricants d'automobiles et de motocyclettes les plus prospères dans le segment haut de gamme. Il oeuvre dans plus de 100 marchés partout dans le monde et il fabrique des véhicules dans 16 emplacements répartis dans 12 pays. Les filiales détenues à 100 % d'AUDI AG comprennent Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant'Agata Bolognese, Italie) et Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologne, Italie).

En 2016, Audi Group a livré à sa clientèle environ 1,868 million d'automobiles de marque Audi, 3 457 voitures sport de marque Lamborghini et 55 451 motocyclettes de marque Ducati. Au cours de l'exercice 2016, le revenu total d'AUDI AG atteignait 59,3 milliards d'euros et le bénéfice d'exploitation s'élevait à 3,1 milliards d'euros.

Actuellement, environ 88 000 personnes travaillent pour cette entreprise partout dans le monde, dont plus de 60 000 d'entre elles en Allemagne. Audi met l'accent sur des produits et technologies à caractère durable pour l'avenir de la mobilité.

