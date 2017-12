L'Assemblée nationale signe une entente de partenariat avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec







QUÉBEC, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, est heureux d'annoncer la signature d'une entente de partenariat avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). Lors d'une cérémonie qui a eu lieu au restaurant Le Parlementaire, il a officialisé, conjointement avec la directrice générale de l'ITHQ, l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., la collaboration des dernières années entre les deux institutions.

« C'est dans une perspective de collaboration et de développement à long terme que nous avons signé cette importante entente de partenariat. Nous profitons des célébrations du 100e anniversaire du restaurant Le Parlementaire pour sceller cette association bénéfique pour les deux parties », a indiqué le président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon.

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) appuie l'Assemblée nationale déjà dans l'actualisation de l'offre culinaire et des processus de gestion de ses restaurants. Cette collaboration a notamment donné lieu au programme Chef en résidence et, plus récemment, à l'accueil de M. Anthony Guerra comme directeur du Service de la restauration. M. Guerra fait partie des effectifs de l'ITHQ, mais est affecté à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce partenariat.

« C'est un honneur pour l'ITHQ de s'associer au restaurant Le Parlementaire et aux autres points de restauration de l'Assemblée nationale. Nous voulons que cet endroit, qui appartient à tous les Québécois, soit la vitrine de nos produits régionaux et mette en valeur notre culture gastronomique. Ce sera aussi une occasion formidable pour les étudiants en tourisme et en hôtellerie de partout au Québec de venir y faire des stages et de nous démontrer leur talent », explique l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ.

Par la conclusion de cette entente, l'Assemblée nationale s'assure de pouvoir bénéficier de l'expertise reconnue de l'ITHQ dans la gestion et le développement des activités de ses restaurants. Notons que l'ITHQ est la plus importante école de gestion hôtelière au Canada spécialisée en tourisme, hôtellerie, restauration et sommellerie et qu'elle célébrera ses 50 ans d'existence en 2018.

