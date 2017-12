CO2 Solutions reçoit une contribution financière remboursable de 2 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)







Symbole boursier : CST

QUÉBEC, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions inc. (ou «?la Société?») (TSXV: CST), chef de file dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes, est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu un engagement de 2 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) pour la réalisation de son premier projet commercial à Saint-Félicien.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, a déclaré : « En investissant dans la commercialisation par CO 2 Solutions d'un procédé novateur, notre gouvernement fait preuve une fois de plus de sa détermination à prendre les mesures nécessaires pour augmenter le potentiel de croissance d'entreprises oeuvrant dans le domaine des technologies propres. »

Le soutien de DEC a été accordé sous forme d'une contribution financière remboursable de 2 M$, dans le cadre du Programme de développement économique du Québec de DEC (PDEQ). En vertu de l'entente de contribution, CO 2 Solutions appliquera ces fonds à son premier projet commercial dans la région de Saint-Félicien dans la province de Québec. CO 2 Solutions sera tenu de rembourser la contribution en 60 paiements mensuels, le premier versement étant dû 36 mois après la date d'achèvement du projet. Il est prévu que le projet lié à cette contribution sera terminé d'ici le 30 juin 2019.

« L'innovation peut grandement améliorer la vie des Canadiennes et Canadiens qui doivent sans cesse s'adapter aux tendances mondiales marquées par le changement. Je suis heureux de voir une entreprise de ma région se démarquer et innover de la sorte », a indiqué l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec à la Chambre des communes.

« Au gouvernement du Canada, nous sommes résolus à soutenir les entreprises canadiennes qui misent sur l'innovation. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités », a ajouté M. Joël Lightbound, député de Louis-Hébert à la Chambre des communes et secrétaire parlementaire du ministre des Finances.

Evan Price, président et chef de la direction de CO 2 Solutions a indiqué : «?Nous sommes reconnaissants pour le soutien continu de Développement économique Canada et aussi de la confiance démontrée dans le déploiement commercial de notre technologie de capture du carbone. Ces fonds seront utilisés dans le cadre de notre premier projet commercial à Saint-Félicien, Québec, que nous envisageons mettre en service en 2018.?»

À propos de CO 2 Solutions

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO 2 Solutions

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des activités à venir ou aux résultats économiques futurs de CO 2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction de la société. Certains facteurs inconnus pourraient modifier le cours des événements, les résultats économiques et les résultats d'exploitation mentionnés ici. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou à réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de nouveaux faits ou autrement, sous réserve des exigences de la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE CO2 Solutions Inc.

