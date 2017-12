Maison Bourdon devient le partenaire mode des vedettes québécoises







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le fabricant de lunettes montréalais a fait appel à de nombreuses célébrités et influenceurs, lors de sa dernière campagne célébrant le luxe et la durabilité. Un modèle fait sur mesure pour les Canadiens a récemment été mis aux enchères au cours de l'encan pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Également portées par Anne Dorval sur les réseaux sociaux et Anouk Meunier, qui participait à l'événement solidaire Fémina au Maroc, les lunettes Maison Bourdon se taillent une place de choix dans le marché de la mode québécoise.

Le fondateur et lunetier, Jean-François Bourdon, explique le succès de ses modèles par la composition de ceux-ci : « Faites en polyuréthane élastomère, un plastique utilisé en aérospatiale approuvé par Santé Canada, les montures sont souples et résistantes. Avec ses verres polarisés, les lunettes Maison Bourdon illustrent le style, la qualité et surtout sa capacité à surpasser les designers étrangers. »

Récemment invité à la Semaine de la mode de Toronto, Maison Bourdon contribue aussi au rayonnement de la mode québécoise.

On peut apercevoir des mannequins aux lunettes solaires haut de gamme dans de nombreux défilés et événement spéciaux, dont Fashion Preview qui se tenait à Montréal en octobre dernier.

qui se tenait à Montréal en octobre dernier. Collaborant avec de nombreux designers, comme Naïké, Holdur et Robert Atelier, Maison Bourdon souhaite participer à l'identité de la Ville de Montréal et développer davantage sa production locale dans les années à venir.

Les clients du monde entier peuvent se procurer une pièce de la collection Maison Bourdon en ligne au www.maisonbourdon.com ou dans plusieurs boutiques de la région métropolitaine. Un service sur mesure est également offert. À l'achat d'une paire de lunettes, 10$ seront remis à la Fondation Fauna qui vient en aide aux chimpanzés et animaux de la ferme victimes d'exploitation.

À propos

Fondée en 2013 par Jean-François Bourdon, Maison Bourdon est la première marque de lunettes solaires fabriquées à Montréal. Tous les matériaux utilisés dans la fabrication respectent les normes canadiennes. Suivez-nous sur Facebook et Instagram!

SOURCE Maison Bourdon

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 16:50 et diffusé par :