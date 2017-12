Loblaw étend son service Cliquez & ramassez aux provinces de l'Atlantique en ouvrant son 200e établissement au Canada







Atlanticsuperstore.ca sera le premier à offrir le service d'épicerie complet aux provinces de l'Atlantique

BRAMPTON, ON, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L, « Loblaw ») a annoncé aujourd'hui l'expansion de son populaire service Cliquez & ramassez en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, avec l'ouverture de son 200e établissement au Canada. Pour la première fois dans les provinces de l'Atlantique, les clients pourront faire toute leur épicerie en ligne, puis en prendre livraison à l'heure qui leur convient, au magasin Atlantic Superstore de leur choix, sans même sortir de leur voiture.

« Nous avons à coeur de simplifier la vie de nos clients. Notre service en ligne leur permet de commander des produits frais ou de conserve directement de la maison, du travail ou de n'importe où, et d'en prendre livraison au moment qui convient le mieux à leur horaire », explique Jeremy Pee, Vice-président principal, Commerce électronique, Services numériques Loblaw. « Ce service connaît un très grand succès dans nos autres marchés. Nos clients des magasins Atlantic Superstore profiteront de temps de livraison plus rapides et d'une offre comprenant les produits locaux et les marques populaires qu'ils aiment. »

Dès aujourd'hui, le service d'épicerie en ligne est proposé dans les sept établissements Atlantic Superstore de la région de Halifax. À compter du 12 décembre, les clients du Nouveau-Brunswick auront accès au nouveau service dans certains établissements. Au cours de 2018, Loblaw étendra progressivement le service aux autres provinces de l'Atlantique.

Dans le site www.atlanticsuperstore.ca, nos clients peuvent trouver tous leurs articles favoris, y compris des produits locaux, et les ajouter à leur panier d'épicerie. Une fois leur liste soumise, ils peuvent prendre livraison de leur commande en seulement deux heures. Chaque commande est préparée par un commis dévoué qui choisit les articles les plus frais possible, et qui s'assure de respecter les préférences du client pour qu'il reçoive exactement ce qu'il a commandé. Le personnel des magasins Atlantic Superstore livrera les commandes directement à la voiture des clients, à leur arrivée.

Répondant à la demande croissante des consommateurs et au succès remporté ailleurs au Canada, Loblaw étend sa plateforme d'épicerie en ligne à la région de l'Atlantique. Initialement offert dans la région de Toronto à la fin de 2014, notre service en ligne est devenu le plus grand réseau d'établissements Cliquez & ramassez. D'ici la fin de 2017, il devrait compter plus de 200 points de livraison au Canada.

Pour commencer à faire leur épicerie en ligne, ou pour obtenir de plus amples renseignements sur le nouveau service, nos clients sont invités à visiter le site www.atlanticsuperstore.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, et le plus important détaillant au pays. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens-propriétaires forment un réseau de près de 2 500 magasins qui comptent environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel. L'entreprise compte aussi un volet numérique en croissance, qui comprend notamment la cueillette de commandes dans le cadre du service Cliquez & ramassez, de même que de la vente et des services en ligne liés aux produits de pharmacie, de beauté et de style de vie, et aux vêtements de Loblaw.

La raison d'être de Loblaw, soit « Profiter pleinement de la vie », met à l'avant-plan les besoins de l'ensemble des Canadiens, y compris les consommateurs qui visitent ses magasins et y effectuent un milliard de transactions annuellement. L'entreprise propose des magasins bien situés qui combinent services d'alimentation et pharmacie pour le bien-être de leurs clients, plusieurs des marques les plus réputées au pays, deux des programmes de fidélisation les plus populaires au Canada, en plus de faire preuve d'un sens aigu de la responsabilité sociale.

