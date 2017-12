PureCircle débute son partenariat avec des producteurs américains cultivant du tabac, et qui cultiveront désormais de la stévia







Ces partenariats créent de nouvelles opportunités économiques pour les producteurs de tabac en Caroline du Nord, qui cultiveront un produit agricole durable et très recherché, afin de fournir aux sociétés de boissons et de produits alimentaires des édulcorants à base de stévia

CHICAGO, le 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- PureCircle (LSE : PURE), producteur et innovateur leader mondial d'édulcorants à base de stévia au goût exceptionnel pour les secteurs internationaux des boissons et des produits alimentaires, annonce le lancement d'un nouveau programme de culture de stévia aux États-Unis. Ce programme offrira des opportunités économiques pour les producteurs de tabac à la recherche d'un produit agricole durable, qui enregistre une demande élevée de la part du secteur mondial des boissons et des produits alimentaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/615206/PureCircle_stevia_plants.jpg

À l'automne dernier, PureCircle s'est associée avec des producteurs de Caroline du Nord, afin de cultiver et récolter de la stévia StarLeaftm sur de petites parcelles d'essai. PureCircle et ses producteurs partenaires augmenteront significativement la production commerciale de la stévia StarLeaftm lors de la prochaine saison de plantation.

La StarLeaftm de PureCircle est une variété de stévia qui contient une riche quantité d'édulcorants à base de stévia à zéro calorie, dont le goût est le plus proche du sucre. Le projet de Caroline du Nord fait partie d'un programme global de PureCircle visant à accroître la production de la StarLeaftm, tout en proposant également au marché nord-américain de la stévia cultivée sur le territoire national.

Les essais effectués à l'automne dernier ont confirmé que la stévia poussait bien dans des conditions de sol et climatiques propices à la culture du tabac. Dans le cadre du déclin de la demande en tabac, la culture de la stévia offre aux producteurs de Caroline du Nord l'opportunité d'accroître les rendements et la productivité de leurs champs.

La stévia devient peu à peu l'édulcorant à zéro calorie privilégié parmi les consommateurs et les sociétés de produits de consommation. Le pourcentage de boissons et de produits alimentaires commercialisés contenant de la stévia a augmenté de 13 % au T2 2017 par rapport au T2 2016. La stévia StarLeaftm aidera les sociétés à accélérer le lancement de produits réduits en calories ou à zéro calorie, en rendant disponibles des édulcorants dont le goût est le plus proche du sucre, à partir d'une ressource issue des plantes.

James Foxton, vice-président des opérations agricoles chez PureCircle, a déclaré :

« Nous sommes fiers d'introduire la culture de la stévia en Caroline du Nord. Ce programme dynamisera les perspectives économiques de l'agriculture dans cet État, en fournissant une alternative viable au tabac. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des producteurs afin de développer la production de la stévia et d'établir une chaîne d'approvisionnement de stévia en Amérique du Nord pour PureCircle.

À propos de PureCircle

PureCircle est l'unique société qui combine R&D avancée et intégration verticale complète, de l'exploitation agricole jusqu'à la création d'édulcorants à base de stévia innovants, de haute qualité et au goût exceptionnel.

La Société collabore avec des producteurs qui cultivent de la stévia, ainsi qu'avec des sociétés de boissons et de produits alimentaires qui souhaitent améliorer leurs formulations allégées en calories ou sans calorie, en utilisant un édulcorant issu des plantes.

PureCircle poursuivra sa mission consistant à mener la recherche, le développement et l'innovation, à produire une offre croissante de variétés multiples d'édulcorants à base de stévia au goût comparable à celui du sucre, en utilisant toutes les méthodes de production nécessaires et appropriées, et à s'inscrire en tant que ressource et partenaire d'innovation pour les sociétés de boissons et de produits alimentaires.

Les modificateurs de goût de la stévia PureCircle fonctionnent en synergie avec les édulcorants afin d'améliorer le goût, la sensation en bouche et le profil calorifique, ainsi que d'améliorer le rapport coût-efficacité des boissons et des produits alimentaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.purecircle.com

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 16:47 et diffusé par :