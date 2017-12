La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix fournit de l'information sur l'acquisition







TORONTO, le 5 déc. 2017 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a conclu aujourd'hui l'acquisition d'un portefeuille de cinq immeubles appartenant à certaines filiales des Compagnies Loblaw limitée (collectivement, « Loblaw »). La Fiducie Propriétés de Choix fournit également de l'information sur l'acquisition récente d'un immeuble commercial à locataires multiples d'un fournisseur tiers.

Compte tenu de l'acquisition de ces six immeubles, le portefeuille de Propriétés de Choix se compose maintenant de 546 propriétés, soit 525 magasins de détail, 14 immeubles industriels, 1 complexe de bureaux et 6 terrains à développer, pour un total d'environ 44,1 millions de pieds carrés de SLB au Canada.

Acquisition du portefeuille de Loblaw

Le portefeuille d'immeubles comprend trois magasins autonomes, totalisant environ 244 000 pieds carrés de superficie locative brute (« SLB »), et deux terrains sur lesquels la Fiducie Propriétés de Choix compte aménager deux nouvelles épiceries Loblaw, pour un total d'environ 59 000 pieds carrés. De plus, le portefeuille offre une possibilité d'aménager jusqu'à 21 000 pieds carrés de SLB supplémentaire. Les baux de Loblaw dans les centres de détail ont une durée initiale de 15 ans et prévoient des indexations de loyer d'environ 7,7 % chaque cinq ans ainsi que de nombreuses options de renouvellement.

Le prix d'achat total du portefeuille est d'environ 61,7 millions de dollars, exclusion faite des coûts d'acquisition. Une somme de 5,3 millions a été attribuée aux deux terrains. Le solde des 56,4 millions de dollars a été attribué aux trois épiceries autonomes, soit un taux de capitalisation implicite d'environ 6,4 % pour ces immeubles. L'acquisition a été financée par l'émission de 1 092 052 parts de société en commandite de catégorie B de Choice Properties Limited Partnership d'une valeur d'environ 14,6 millions de dollars, et le reste a été réglé en espèces. Compte tenu de cette opération, les participations réelles de Loblaw et de George Weston limitée dans la Fiducie sont respectivement de 82,4 % et de 6,1 %.

Acquisition d'un immeuble commercial d'un fournisseur tiers

Le 1er novembre 2017, Propriétés de Choix a conclu l'acquisition d'un centre commercial à locataires multiples situé à Mont-Saint-Hilaire, au Québec, auprès d'un fournisseur tiers. Le centre commercial, d'environ 57 000 pieds carrés, a un taux d'occupation de 100 % et ses locataires clés sont des détaillants des secteurs alimentaire et pharmaceutique, soit IGA et Jean Coutu. Cette acquisition est immédiatement rentable, avec un prix d'achat d'environ 15,4 millions de dollars, exclusion faite des coûts d'acquisition, soit un taux de capitalisation implicite d'environ 6,0 %; elle a été réglée en espèces.

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est un propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières de commerce de détail et d'autres propriétés commerciales bien situées à l'échelle du Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix totalise environ 44,1 millions de pieds carrés de superficie locative brute et comprend 546 immeubles, surtout des centres commerciaux ayant comme pilier un supermarché et une pharmacie, ainsi que des supermarchés et des pharmacies autonomes et d'autres propriétés commerciales. La stratégie de Propriétés de Choix est de créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille immobilier, constitué sur plus de trente ans par Loblaw, principal locataire et principal porteur de parts de la Fiducie. La solide alliance de Propriétés de Choix avec Loblaw la positionne bien en vue d'une croissance future. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport de gestion intégré au rapport aux porteurs de titres de Propriétés de Choix du troisième trimestre de 2017. Sauf dans la mesure requise par la loi, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

