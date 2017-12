Carl Data Solutions signe une lettre d'intention portant sur un projet pilote de gestion des déchets solides







VANCOUVER, Colombie-Britannique, December 5, 2017 /PRNewswire/ --

Carl Data Solutions Inc. (CSE : CRL, FSE : 7C5, OTC : CDTAF) (« Carl Data ») poursuit son expansion dans le secteur de la gestion des déchets solides liée à l'Internet industriel des objets (IIoT) et a signé une lettre d'intention portant sur un projet pilote imminent. À l'échelle mondiale, le marché de la gestion des déchets devrait se chiffrer à 562 milliards USD à l'horizon 2020. En collaboration avec Peak Disposal Services Inc. (« Peak Disposal »), Carl Data développe un système de surveillance de la gestion des déchets solides de qualité industrielle.

Peak Disposal gère des centaines de conteneurs pour les industries locales en plein essor de la construction et du cinéma. Actuellement, il n'y a pas de systèmes de surveillance assez durables pour résister aux rudes traitements qui sont monnaie courante sur ces chantiers et lieux de travail. Peak Disposal dispose d'un total de 140 conteneurs qui pourraient bénéficier de ce système et s'attend à implémenter le système de Carl Data une fois que celui-ci aura été testé avec succès. Alan Ligumsky, copropriétaire de Peak Disposal, a commenté à ce sujet : « Je suis impatient de voir comment ce projet va se dérouler. Il va être intéressant de voir comment nous pouvons utiliser cette technologie pour automatiser notre système et collecter des données sur ce que nous faisons pour accroître l'efficacité de l'exploitation ».

Le système de surveillance de qualité industrielle comprendra des capteurs laser du niveau de remplissage à la pointe de la technologie, intégrés à des dispositifs de communication sans fil. Les données seront ensuite transmises dans le stockage sur cloud de Carl Data, ce qui permettra à Peak Disposal de voir les niveaux de déchets actuels et passés.

Des rapports de niveau de remplissage personnalisés, des alarmes et d'autres paramètres peuvent être définis indépendamment pour chaque poubelle sur une interface Web dédiée, conviviale et basée sur un navigateur. En analysant les tendances des données, il serait possible de faire des prévisions du niveau de remplissage basées sur l'emplacement et des prévisions anticipées similaires pour faire économiser de l'argent et du temps à l'entreprise.

Kevin Marsh, vice-président du développement commercial chez Carl Data, a commenté à ce sujet : « En Amérique du Nord et dans le monde entier, la gestion des déchets solides est devenue un souci majeur. Le développement et le lancement de ce nouveau service nous permettent d'entrer dans un nouveau système vertical qui a besoin de solutions de surveillance environnementale avec l'IdO. Nous sommes persuadés que Peak Disposal va constater une très forte augmentation de l'efficacité dans son ensemble lorsque notre système aura été déployé et nous avons hâte de lancer ce système de surveillance dans d'autres entreprises ayant des besoins similaires ».

À propos de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. est une entreprise axée sur l'Internet industriel des objets (IIoT), qui s'attache à apporter des solutions de collecte, stockage et analyse d'informations de nouvelle génération aux entreprises centrées sur les données. S'appuyant sur ses récentes acquisitions, Carl aide ses clients à analyser et à comprendre toutes les formes de données environnementales grâce à une robuste plate-forme de collecte, surveillance et rapport des données et à des outils d'analyse prédictive.

Carl Data continue de développer des applications pour travailler avec de nouveaux services de mémoire de masse basés sur le cloud et des outils d'analyse (Big data en tant que service - BDaaS) basés sur le cloud, afin de fournir une évolutivité aux municipalités, aux prestataires de services publics et à d'autres secteurs verticaux industriels. Ces méthodes de collecte et de stockage des données permettent à la Société de créer des applications intelligentes basées sur les SaaS (logiciels en tant que service), capables de collecter des données provenant de nombreuses sources diverses et de fournir des informations approfondies servant à une meilleure prise de décision. Vous trouverez un complément d'informations en cliquant sur http://www.CarlSolutions.com.

Au nom du Conseil d'administration :

Greg Johnston

Président du conseil, président-directeur général, directeur

Carl Data Solutions Inc.

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens où l'entend la loi applicable sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se caractérisent souvent par des mots tels que « planifier », « s'attendre », « prévoir », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et autres mots similaires, ou par des déclarations qui stipulent que certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire. En particulier, les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés selon lesquels : le marché de la gestion des déchets devrait se chiffrer à environ 562 milliards USD à l'échelle mondiale à l'horizon 2020 ; les 140 conteneurs de Peak Disposal bénéficieraient du système de surveillance de la gestion des déchets solides de qualité industrielle de Carl Data et Peak Disposal s'attend à implémenter le système de Carl Data s'il fonctionne comme prévu ; en analysant les tendances des données, des prévisions du niveau de remplissage basées sur l'emplacement et des prévisions anticipées similaires pourront être faites pour faire économiser de l'argent et du temps à l'entreprise; et Carl Data est persuadée que Peak Disposal verra une très grande augmentation de l'efficacité dans son ensemble lorsque son système sera déployé et attend avec impatience de lancer ce système de surveillance dans d'autres entreprises ayant des besoins similaires.

Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et des incertitudes qui peuvent provoquer une différence importante entre les résultats, les performances ou les développements réel(le)s et ceux contenus dans les énoncés, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques concernant : le fait que le système de Carl Data n'atteigne pas les résultats escomptés ; la capacité de la Société à forger un marché pour ses services ; les conditions de la concurrence dans l'industrie ; les conditions économiques générales au Canada et à l'échelle mondiale ; l'incapacité d'obtenir des financements supplémentaires ; la concurrence en termes, entre autres, de capital et de personnel qualifié ; les retards ou les changements possibles dans les plans concernant le déploiement des services ou les dépenses en capital ; des changements éventuels des politiques gouvernementales ou des lois ; des changements technologiques ; les risques liés à la concurrence de la Société ; le fait que la Société ne protège pas correctement sa propriété intellectuelle ; l'interruption ou la panne des systèmes de technologie de l'information ; et les risques réglementaires liés aux activités, aux financements et aux acquisitions stratégiques de la Société. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date de ce communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou de résultats ou autrement, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent.

Kimberly Bruce, communication d'entreprise, Carl Data Solutions Inc., Téléphone : +1-778-379-0275, courriel : kimberly@carlsolutions.com

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 16:35 et diffusé par :