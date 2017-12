Françoise Sullivan à l'honneur à l'Espace musée Québecor







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que Québecor expose les oeuvres de Françoise Sullivan, une artiste québécoise exposant partout à travers le monde, à l'Espace musée de son siège social. Signataire du manifeste révolutionnaire Refus global de 1948, Mme Sullivan est reconnue pour son art inspiré du mouvement des Automatistes. Le public est invité à plonger dans son univers coloré et à y découvrir près d'une vingtaine de ses imposantes et plus récentes toiles. L'exposition La couleur tombée du ciel est gratuite et ouverte à tous, jusqu'à la fin mai 2018.

« Françoise Sullivan est une artiste qui a marqué l'histoire de l'art contemporain du Québec et qui a contribué à faire rayonner notre culture, ici comme à l'étranger. Sa carrière est d'autant plus impressionnante qu'elle nous rappelle tout le chemin parcouru au Québec pour notre démocratie, notre liberté, et bien sûr, pour l'art et notre culture », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « En exposant les toiles de Françoise Sullivan dans notre Espace musée, nous voulons permettre à nos employés, aux visiteurs et aux passants d'admirer son immense talent. Nous poursuivons ainsi notre engagement à rendre l'art plus accessible au public », a-t-il ajouté.

Françoise Sullivan : Quand la culture rencontre l'histoire

Née en 1923 à Montréal, Françoise Sullivan est une artiste multidisciplinaire accomplie. Ayant étudié à l'École des beaux-arts de Montréal et grande pionnière de la danse moderne québécoise, elle a fait partie du mouvement des Automatistes, propulsé par Paul-Émile Borduas. Son médium de prédilection est toutefois rapidement devenu la peinture. Ses oeuvres ont été présentées lors de nombreuses expositions individuelles et collectives, notamment au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée des beaux-arts de Montréal ou encore au Modern Art de New York (MoMA). Ajoutons que plus de 200 de ses oeuvres ont été acquises par des institutions publiques de renom. Sa carrière en arts visuels lui a permis de recevoir de nombreuses distinctions, dont le Prix du Québec Paul-Émile Borduas, en plus d'être membre de l'Ordre du Canada et chevalière de l'Ordre national du Québec.

L'Espace musée Québecor

Situé au 612, rue St-Jacques à Montréal, l'Espace musée de Québecor a pour mission de faire rayonner l'art et les oeuvres d'artistes québécois. Depuis son inauguration en 2012, il y a été présenté une vingtaine d'expositions et les oeuvres d'une douzaine d'artistes québécois. En parallèle, Québecor soutient de nombreux musées, organismes et événements dans le domaine des arts visuels, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal ou encore la Journée des musées montréalais.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

