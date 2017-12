Une manifestation se tiendra le 10 décembre devant les bureaux d'Hydro-Québec - L'enfouissement partiel à Saint-Adolphe-d'Howard unanimement réclamé à travers les Laurentides







SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD, QC, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Réclamé par la population, la MRC des Pays-d'en-Haut, de même que par le Conseil des préfets et élus de l'ensemble du territoire des Laurentides, l'enfouissement partiel de la ligne d'Hydro-Québec à Saint-Adolphe-d'Howard, sera au coeur d'une manifestation qui se tiendra ce dimanche 10 décembre à 13h, devant le siège social d'Hydro-Québec, à Montréal.

Le Conseil des préfets et des élus des Laurentides, qui rassemble les élus des huit MRC du vaste territoire laurentien, a unanimement appuyé le 29 novembre dernier, la position de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard et de la MRC des Pays-d'en-Haut qui réclament l'enfouissement partiel de la ligne d'Hydro-Québec sur une distance d'environ 10 km d'un secteur de haut patrimoine paysager, à Saint-Adophe. Les élus demandent au Premier ministre Philippe Couillard qu'il fasse preuve de la même écoute à l'égard de la population des Laurentides que celle donnée à la population de l'Estrie, qui a récemment obtenu l'enfouissement partiel d'une ligne d'Hydro-Québec dans la forêt Hereford.

S'appuyant sur une économie essentiellement récréotouristique dont les paysages et les nombreux lacs constituent le capital, Saint-Adolphe-d'Howard lutte depuis plus de quatre ans pour préserver ces lieux exceptionnels des conséquences irréversibles du passage de la ligne à haute-tension Grand-Brûlé/Dérivation Saint-Sauveur sur son territoire. Sarah Perreault, membre fondatrice du Comité aviseur de Saint-Adolphe-d'Howard lance l'invitation à tous ceux qui se sentent concernés par la préservation des espaces-nature du Québec : « Les Laurentides appartiennent à tous les Québécois. Venez vous faire entendre le 10 décembre, pour l'avenir de Saint-Adolphe et des Laurentides.»

SOURCE Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

