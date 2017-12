Sirved lance le premier moteur de recherche au monde axé sur les menus







Cette application recherche tous les menus, de tous les restaurants, filtrés par plat, envie ou restriction diététique

TORONTO, le 5 décembre 2017 /CNW/ - Sirved, le premier moteur de recherche de menus au monde, a lancé aujourd'hui son application qui vous permet de consulter tous les menus, de tous les restaurants, filtrés par envie, par plat ou par restriction diététique (sans gluten, végétarien, et autres). L'application, déployée aujourd'hui dans tout le Canada, invite à explorer les marchés américains déjà en ligne et d'autres le seront bientôt. La technologie de recherche de menus brevetée de Sirved indexe déjà une base de données comptant plus de 100 000 menus allant de restaurants sympa de quartier aux enseignes bien connues.

« Nous avons créé Sirved parce que nous estimons que les menus ne devraient pas être si difficiles à trouver et que les restaurants ne devraient certainement pas payer pour être mis au répertoire », a expliqué Jonathan Leslie, cofondateur de Sirved. « Nous pensons que trouver ce qu'on veut, quand on le veut, sans peine, c'est bien un marché mal desservi. »

Sirved n'est pas simplement une autre application de commande ou un site de critique gastronomique. Le génie de Sirved, c'est sa facilité à vous offrir des détails pratiques. Que vous souhaitiez explorer de nouveaux restaurants dans votre quartier ou vouliez découvrir un restaurant qui répond à un goût particulier alors que vous voyagez, Sirved vous permet de trouver rapidement et facilement le restaurant idéal en un tour de main. Plus de devinettes donc. Plus besoin de se fier aux classements payants. Fini le saut entre les sites Web.

« C'est en dernière analyse une question de simplicité et de liberté de choix. Quand je vais dans une nouvelle ville, je veux connaître les restaurants qui répondent à mes envies. Je ne veux pas que mon choix soit limité par l'opinion d'un tiers ou le moteur de classement », observe Kyle Brown, cofondateur de Sirved.

Volet consommateurs

Sirved, adossé à sa base de données de menus tout compris, se distingue par sa capacité de découverte qui en fait la référence privilégiée pour tous ceux qui recherchent un menu particulier ou qui cherchent un nouveau restaurant à essayer.

Par exemple, si le consommateur recherche « hamburgers au bison », Sirved affichera les restaurants qui l'offrent, y compris son emplacement au menu, ainsi que les coordonnées des restaurants (distance, adresse, téléphone, etc.). Une fois avoir choisi un restaurant, le consommateur peut :

l'appeler et passer une commande;

s'y rendre pour manger;

commander un plat ou repas directement de la plateforme mobile Sirved.

De plus, Sirved propose une fonction d'externalisation ouverte (crowdsourcing) qui permet aux consommateurs d'actualiser les menus ou d'ajouter des menus de nouveaux restaurants.

Les consommateurs peuvent télécharger Sirved, dès maintenant, à partir du site www.getsirvednow.com.

Volet restaurants

Sirved existe pour que les restaurateurs puissent se focaliser sur ce qu'ils font de mieux tout en restant compétitifs dans le monde de la découverte et de la commande en ligne.

Sa plateforme, à volets multiples, comprend tous les restaurants, qu'ils l'utilisent ou non, et procure également aux restaurants les avantages suivants :

Prise en charge facile et intégration transparente aux systèmes de commande

Solution de traitement de carte de crédit à un prix compétitif et modèle d'entreprise par abonnement

Interface client conviviale

Analyses et tableau de bord permettant aux restaurateurs de suivre les indicateurs des ventes et les éclairages du secteur, de quoi les aider à comprendre les souhaits des consommateurs, à ajuster leur inventaire et, changeant de cap, à bonifier l'offre

Les restaurants peuvent s'abonner à Sirved, dès maintenant, pour aussi peu que 29 $ par mois. Pour en savoir plus, communiquez avec Sirved au 1-844-747-8331 ou rendez-vous sur www.sirved.com/services.

À propos de Sirved

Sirved, fondé en 2015 et établi Windsor, le premier moteur de recherche de menus au monde, est conçu pour faire découvrir aux consommateurs tous les menus, de tous les restaurants, et pas seulement les établissements qui bénéficient de cette présentation élégante moyennant paiement. Cette application, vouée à la découverte, est la plus conviviale et la plus complète jamais mise au point pour les restaurants et leurs clients. Estimant que chaque restaurant mérite d'être découvert, ce moteur de recherche, Sirved, vous donne la possibilité de le faire dès maintenant.

Contact presse :

Merredith Branscombe

Leap Public Relations

Merredith@LeapPR.com

+1 720-235-7363

