Invitation aux médias - 17e édition du 24 h Tremblant - En route vers de nouveaux records

MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Du 8 au 10 décembre prochain aura lieu le 24 h Tremblant qui, pour la 17e année consécutive, fera vibrer la Station Mont-Tremblant. Plus de 3?300 skieurs, marcheurs et coureurs n'auront qu'un ultime objectif au cours de ce week-end?; se dépasser pour atteindre l'ambitieux objectif de battre le record de l'an passé, c'est-à-dire amasser plus 3,25 millions de dollars pour les enfants malades ou défavorisés.

Chose certaine, un record est déjà battu?; celui du nombre de participants. Cette année, 370 équipes relèveront le défi alors que l'an dernier, ce sont 304 équipes qui ont contribué à faire les 15?966 descentes de ski et 28?899 km de marche et de course qui ont permis d'établir le précédent record?!

Les représentants des médias sont invités à venir témoigner de cet esprit motivateur et bien particulier qui règne sur la montagne et les circuits et à venir à la rencontre de nos bénéficiaires, enfants parrainés, ambassadeurs et participants.

PROGRAMMATION

Vendredi 8 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 6 h à 18 h

Quartier Tremblant - Camp de base, 2e étage - Salle Les équipiers 1

13 h à 15 h 30

Les premières traces des enfants

Rassemblement au tapis Onésime

21 h à 1 h

Party Boréale

En spectacle : DJ Champion et Mackjoffatt

Entrée par le Chalet des Voyageurs

Samedi 9 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 6 h à 19 h

Quartier Tremblant - Camp de base, 2e étage - Salle Les équipiers 1

6 h à 10 h

Déjeuner des participants

Quartier Tremblant - Camp de base et Chalet des voyageurs



10 h 30

Présentation officielle des bénéficiaires et des enfants

Quartier Tremblant - Camp de base et Chalet des voyageurs

11 h à 12 h

Ouverture du 24 h Tremblant

Rond-point du Marriott

11 h Rassemblement des participants

11 h 15 Cérémonie de départ

11 h 45 Parade d'ouverture

12 h Départ officiel du 24 h Tremblant

14 h

Distribution annuelle des dons de la Fondation Tremblant

Quartier Tremblant - Camp de base

16 h à 19 h

Fête des engagés

Le p'tit Caribou

20 h à minuit

CONCERTS EXTÉRIEURS

Au pied des pentes

20 h : Mélissa Lavergne et ses invités : Florence K et ses soeurs Éléonore et Ariane Lagacé, Marc Déry, Ève Landry, Jérôme Couture, Jonny Arsenault, Boogat, Élage Diouf, Pierre Bouvier, Antoine Gratton et Stéphanie Bédard vous feront bouger au rythme des grands succès des années 90.

22 h : Simple Plan s'en vient terminer sa tournée mondiale devant ses fans à Tremblant.

Dimanche 10 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 6 h à 14 h

Quartier Tremblant - Camp de base, 2e étage - Salle Les équipiers 1

11 h 30

Décompte officiel du 24 h Tremblant

Zone de transition

12 h

Grande finale du 24 h Tremblant

Zone de transition

12 h 15

Cérémonie de clôture : résultats de la collecte de dons et résultats généraux

Au pied des pentes, scène principale



13 h 30

Présentation des résultats sportifs

Quartier Tremblant - Camp de base

INFORMATIONS

QUOI 17e édition du 24 h Tremblant



QUAND Du vendredi 8 décembre à 13 h au dimanche 10 décembre à 14 h



OÙ Station Mont-Tremblant La Salle de presse CISION est située au 2e étage du Quartier Tremblant - Camp de base (anciennement le Centre des Congrès Tremblant) - Salle Les Équipiers 1 1000, ch. des Voyageurs, Mont-Tremblant (à droite du Cabriolet)



QUI Nos ambassadeurs : Benoît Gagnon, Philippe Fehmiu, Anne-Marie Withenshaw, Alexandre Bilodeau, Alexandre Despatie, Lianne Laing, Stuntman Stu, Dominic Arpin, Erik Guay et Frédéric Plante





Personnalités invitées : Pierre Bruneau, Paul Doucet, Hugo Giroux, Alexandre Dubé, José Gaudet, Marie-Christine Proulx, Richard Turcotte, Kim Rusk, Julie Boulanger, Patrice Godin, Jean-François Guérin et plusieurs autres...





Artistes invités : Simple Plan, DJ Champion, Mélissa Lavergne, Makjoffatt, Florence K et ses soeurs Éléonore et Ariane Lagacé, Marc Déry, Ève Landry, Jérôme Couture, Jonny Arsenault, Boogat, Élage Diouf, Pierre Bouvier, Antoine Gratton et Stéphanie Bédard

Possibilités de prises de photos et d'entrevues sur place.

Alimentez la conversation sur le Web avec le mot-clic #24hTremblant

