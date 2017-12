Une conférence nationale pour façonner un plan d'action visant l'apprentissage scientifique







Canada 2067 cherche à inspirer et à former les jeunes qui seront appelés à surmonter les défis de demain

TORONTO, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Si, au Canada, nous voulons inspirer et former la prochaine génération d'innovateurs, d'entrepreneurs, de découvreurs et de citoyens, nous devons exposer davantage les jeunes aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM) à tous les niveaux et dans tous les domaines de leur scolarisation. Or, aujourd'hui et demain, près de 250 délégués participeront à la Conférence nationale sur le leadership de Canada 2067, au Design Exchange à Toronto, afin d'en venir à une vision commune et à un plan d'action national aptes à propulser l'apprentissage des sciences au Canada pour les 50 prochaines années.

Depuis son lancement en octobre 2016, l'initiative Canada 2067 a catalysé une discussion d'envergure nationale sur l'état actuel de l'apprentissage des sciences au pays, et sur les nouvelles orientations souhaitées en la matière. Jusqu'à maintenant, plus de 160 000 commentaires ont été recueillis sur les thèmes « nos méthodes d'enseignement », « nos apprentissages », « nos méthodes d'apprentissage », « où mène l'instruction » et « qui est concerné » auprès d'enseignants, de jeunes, d'organismes des secteurs communautaire, scientifique et industriel, de représentants des gouvernements et d'autres parties intéressées de toutes les régions du pays.

Conjuguée à la Conférence nationale sur le leadership, aux tables rondes organisées par le groupe des Global Shapers et aux cinq rencontres régionales avec les jeunes de 2017-2018, cette rétroaction éclairera l'élaboration du cadre d'apprentissage des STIM de Canada 2067.

« L'innovation scientifique et technologique ne cesse de transformer notre façon de vivre et de travailler, et les jeunes Canadiens devront être adéquatement préparés pour pouvoir remplir leurs nouveaux rôles de citoyens et de travailleurs, rôles qui exigeront des habiletés et connaissances différentes de celles dont ont eu besoin les générations antérieures. Nos systèmes d'éducation sont parmi les meilleurs au monde, mais nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers », d'affirmer Bonnie Schmidt, présidente de l'organisme Parlons sciences. « La vision nationale et le plan d'action voulus en matière d'apprentissage des STIM appuieront toutes les matières enseignées à l'école et favoriseront l'acquisition d'aptitudes essentielles, de manière à assurer que nos jeunes finissent leur secondaire en possédant les habiletés et attributs qui leur permettront de devenir des penseurs critiques et des citoyens informés, et de s'épanouir dans une foule de carrières. »

Une ébauche du plan d'action Canada 2067 a été transmise à certains intervenants des domaines de l'enseignement, des politiques publiques et des secteurs industriel et communautaire. Ces collaborateurs et bien d'autres se réuniront à la Conférence nationale sur le leadership, soit à titre de panélistes ou de participants actifs, afin de discuter des principaux éléments du plan d'action, dont les suivants :

Nos méthodes d'enseignement -- fournir aux enseignants le soutien, la formation et

les ressources dont ils ont besoin pour apporter les changements voulus dans

l'enseignement des STIM.



Qui est concerné -- susciter l'intérêt des jeunes en leur offrant des occasions plus

nombreuses d'apprentissage expérientiel et stimulant en collaboration avec des

partenaires externes.



Nos apprentissages -- assurer que les élèves acquièrent les habiletés et obtiennent

les résultats que nécessite le XXIe siècle.



Nos méthodes d'apprentissage -- miser sur des approches axées sur l'exploration et

sur les technologies de l'information et de la communication pour transformer les

expériences d'apprentissage.

Un des groupes d'experts se penchera quant à lui sur les iniquités entourant la participation et les taux de réussite de certains sous-groupes d'élèves en ce qui concerne les cours en STIM et les parcours vers des carrières scientifiques, notamment la sous-représentation de filles par rapport aux garçons ainsi que d'élèves issus de contextes socioéconomiques défavorisés, de minorités culturelles ou des peuples autochtones.

L'objectif de la Conférence nationale sur le leadership est d'alimenter concrètement le plan d'action Canada 2067, afin qu'il nous permette de passer à l'étape suivante. Une version mise à jour du plan sera diffusée publiquement dès janvier 2018; nous continuerons d'en peaufiner le contenu jusqu'au dépôt de la version définitive, au milieu ou à la fin de 2018.

Pourquoi l'adoption d'un plan d'action sur l'apprentissage des STIM est-elle si urgente?

Le Canada est un chef de file mondial en matière d'éducation, et les jeunes Canadiens se mesurent relativement bien par rapport aux normes internationales. Mais nous devons toutefois suivre le rythme de la tendance mondiale, alors que des pays adoptent peu à peu de nouvelles approches éducatives. Autre phénomène : un taux élevé de jeunes Canadiens délaissent les cours de STIM avant la fin du secondaire, limitant ainsi leurs options de carrière.

Canada 2067 est présenté par Parlons sciences, un organisme national sans but lucratif qui cherche à aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel et à se préparer aux exigences du travail et de la vie citoyenne, le tout en suscitant leur intérêt envers les STIM. Les partenaires fondateurs de Canada 2067 sont Amgen Canada, 3M Canada, la Fondation familiale Trottier et Hill+Knowlton Stratégies. Ses commanditaires nationaux comprennent le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario, Nelson, Samsung, la Fondation Toyota, Génome Canada et Bayer. Enfin, ses commanditaires régionaux sont la Fondation APEGA, AstraZeneca Canada, Best Buy Canada, BGC, l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens, Chevron Canada, Genome British Columbia, Hibernia, Mitacs et STEMCELL Technologies.

Pour en savoir davantage sur Canada 2067, veuillez visiter le www.canada2067.ca/fr/.

