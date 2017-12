Agile Alliance annonce l'accueil des propositions des conférenciers pour Agile2018







Cet événement de première importance pour l'industrie accueille désormais les demandes de propositions des personnes souhaitant présenter leurs idées, leurs expériences et leurs meilleures pratiques dans le cadre du développement de logiciels Agile

PORTLAND, Oregon, 5 décembre 2017 /CNW/ -- Agile Alliance invite les leaders en développement Agile à répondre aux demandes de propositions pour Agile2018, la conférence annuelle mondiale d'Agile Alliance qui regroupe des praticiens, des universitaires ainsi que des membres de la communauté d'affaires et des fournisseurs-partenaires de partout sur la planète. L'événement aura lieu du 6 au 10 août 2018 à San Diego, en Californie.

« La conférence Agile2018 est une excellente occasion pour partager vos connaissances, votre expertise et votre expérience sur un podium véritablement international », déclare Brian Button, président de la conférence Agile2018. « L'année dernière, nous avons accueilli près de 2 200 cadres supérieurs, gestionnaires, développeurs de logiciels et chercheurs provenant de plus de 40 pays, tous rassemblés pour assister aux allocutions d'experts, d'auteurs, d'innovateurs et de praticiens qui ont fait part de leurs points de vue uniques. La chance de prononcer une allocution à cet événement de premier plan est l'objet d'une intense compétition. Les "Agilistes" qui ont une histoire à raconter ont tout intérêt à soumettre leur candidature rapidement. »

Les conférenciers sont sélectionnés par l'entremise d'un processus approfondi d'évaluation par les pairs.

Les aspirants conférenciers sont invités à passer minutieusement en revue les 17 thèmes de conférence ouverts aux demandes et à soumettre leurs propositions dans la catégorie thématique qui se rapproche le plus de leur(s) sujet(s). Ces thèmes couvrent tous les aspects du développement Agile, qu'il s'agisse de trucs pratiques pour des petites équipes ou de stratégies d'entreprise avancées qui s'appuient sur des années d'expérience.

Un nouveau thème cette année -- Agile Data, Metrics, and Forecasting (Données, mesures et prévisions Agile) -- proposera des techniques pratiques pour mesurer et optimiser le développement de logiciels Agile. Tout comme l'on considère, à juste titre, qu'une grande proportion d'Agile porte sur les interactions entre les membres de l'équipe et les processus pour organiser le travail (équipe et organisation), ce thème se penche sur la manière dont les données peuvent servir pour soutenir ces points.

La conférence mondiale Agile Alliance, qui en est à sa 17e année, est l'événement international non commercial le plus prisé portant sur les méthodes Agile en développement de logiciels. Le réseautage et le partage sont au coeur de chaque conférence d'Agile Alliance. Les participants, dont certains sont des habitués, viennent de partout sur la planète pour faire la rencontre de leurs pairs et des leaders les plus en vue de l'espace Agile. Les relations établies, le soutien reçu et les connaissances acquises convergent en une expérience enrichissante et durable qui contribue au succès personnel et à l'avancement collectif de l'industrie. Les conférences sont ouvertes et engageantes, donnant lieu à de nouvelles idées axées sur les implantations d'Agile dans le monde réel. Pour soumettre une proposition d'allocution, cliquez ici.

Le système de dépôt des candidatures sera en place jusqu'au 3 février 2018. Pour obtenir plus d'information, visitez le site Web de la conférence.

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est un organisme à but non lucratif voué à promouvoir les concepts du développement de logiciels Agile comme prévu dans le manifeste d'Agile. Comptant près de 43 000 membres et abonnés dans le monde, Agile Alliance est mû par les principes des méthodologies d'Agile et la commodité qu'il procure aux développeurs, aux organisations et aux utilisateurs. Agile Alliance met sur pied et appuie des événements qui rassemblent la communauté Agile à l'échelle planétaire. La conférence AGILE2018 se déroulera du 6 au 10 août 2018 à San Diego, en Californie.

Contact médiatique

Pam Hughes

Chef du marketing, Agile Alliance

+1 971.204-8989

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpg

SOURCE Agile Alliance

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 15:37 et diffusé par :