L'UQAM décerne un doctorat honoris causa au cinéaste Denis Villeneuve







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) a honoré, ce matin, le cinéaste Denis Villeneuve en lui attribuant le titre de docteur honoris causa. Par ce geste, l'Université reconnaît l'immense talent de scénariste et de réalisateur de ce diplômé, ainsi que le rayonnement de son oeuvre, en plein essor, qui connaît auprès des cinéphiles un succès planétaire.

La cérémonie s'est déroulée dans le cadre de la collation des grades de la Faculté de communication et de la Faculté des arts de l'UQAM où plusieurs centaines de diplômés étaient réunis avec leurs parents et amis. Pour l'occasion, un éloge en l'honneur de M. Villeneuve a été lu par le professeur et cinéaste Denis Chouinard.

Denis Villeneuve

Né à Gentilly, Denis Villeneuve est diplômé d'un baccalauréat en cinéma à l'UQAM. À 23 ans, en remportant la Course Europe-Asie 1990-1991 de Radio-Canada, il fait montre d'un talent cinématographique déjà assuré. L'Office national du film du Canada (ONF) l'envoie alors à l'île d'Ellesmere, travailler avec Pierre Perrault qui tourne là-bas Cornouailles. Puis, l'ONF lui accorde les fonds pour réaliser, en 1994, son premier film professionnel en Jamaïque : le documentaire-fiction REW-FFWD [Rewind Fast Forward].

Par la suite, Denis Villeneuve scénarise et réalise plusieurs longs métrages de fiction qui ne passeront pas inaperçus : Un 32 août sur Terre, qui sera présenté dans une trentaine de festivals internationaux et retenu pour représenter le Canada aux Oscars de 1999 dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère »; Maelström, qui récolte plus de 25 prix à travers le monde, dont le Prix de la critique internationale au Festival de Berlin et le prix Génie du meilleur film à Toronto; Polytechnique, sélectionné à Cannes en 2009; et Incendies, tourné au Québec et en Jordanie, qui le propulse dans les ligues majeures.

Le succès de M. Villeneuve capte l'attention des producteurs d'Hollywood. Il réalisera ainsi trois thrillers avec une distribution internationale prestigieuse : Enemy, d'après une nouvelle de José Saragamo; Prisoners, suspense sur toile de fond de rapt d'enfants; et Sicario, fiction sur le trafic de drogue à la frontière mexicano-américaine, porté en nomination trois fois aux Oscars de 2016.

Passionné lui-même de littérature futuriste depuis ses plus jeunes années, il a d'abord réalisé le très émouvant Arrival (L'arrivée), couronné de l'Oscar du meilleur montage sonore, puis se met au défi de donner, 35 ans plus tard, une suite à un film culte de sa génération, intitulée Blade Runner 2049. L'adaptation d'un autre classique de la science-fiction, le roman Dune de Franck Herbert, sera le prochain opus du prolifique cinéaste.

Photos : http://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse/general/10417-l-uqam-decerne-un-doctorat-honoris-causa-au-cineaste-denis-villeneuve

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 15:38 et diffusé par :