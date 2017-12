15 secondes pour créer et comparer : Humania Assurance lance une nouvelle application web qui permet de créer et de comparer une soumission d'assurance vie temporaire HuGO







SAINT-HYACINTHE, QC, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Humania Assurance lance une nouvelle application web (www.hugomepropulse.ca), à l'intention de tous les conseillers en sécurité financière du Canada. Celle-ci permet de créer et de comparer une soumission d'assurance vie temporaire HuGO en 15 secondes.

« Rien de plus simple ! Le conseiller en sécurité financière inscrit une date de naissance, clique sur homme ou femme et sélectionne un statut : fumeur ou non-fumeur. Il ne lui restera plus qu'à choisir le montant et la durée. C'est aussi simple que ça ! », affirme Kim Oliphant, Vice-présidente, ventes et Marketing. « En quelques secondes, le conseiller sera en mesure de créer une soumission parmi 6 choix d'assurance vie temporaire (T10, T15, T20, T25, T30 et T35 ans), et de la comparer avec nos compétiteurs », affirme également Kim Oliphant.

Cette nouvelle application web permet donc de créer une soumission d'assurance vie temporaire, mais aussi de comparer HuGO avec les cinq autres produits les plus compétitifs au Canada. En quelques clics, le conseiller offre du choix et de la transparence.

HuGO connaît actuellement un vif succès commercial. À ce jour, plus de 2 milliards de dollars de capital de protection ont été souscrits. Plus de 1 300 conseillers en sécurité financière à travers le Canada ont choisi HuGO pour effectuer une transaction d'assurance vie temporaire.

Rappelons également que, grâce à sa technologie intelligente, HuGO permet d'émettre un dossier en quelques minutes pour plus de la majorité des cas, alors qu'il faut plus de 30 jours avec une approche traditionnelle.

À propos de Humania Asssurance

Humania est une mutuelle qui développe des solutions d'assurance axées sur les besoins des Canadiens depuis plus de 75 ans. Elle conçoit des couvertures d'assurance innovantes accessibles via le Web de façon à simplifier et à accélérer le processus, et ce, à un prix concurrentiel. Pour plus d'information : www.humania.ca.

