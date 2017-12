/R E P R I S E -- Premières missions à l'international pour la mairesse de Montréal/







MONTRÉAL, le 3 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, mènera cette semaine ses premières missions sur la scène internationale. Dès demain, la première magistrate de la Ville sera à Chicago, dans le cadre de la conférence annuelle C40 (Cities for Climate). Elle s'envolera ensuite, mercredi, vers l'Europe francophone où elle participera à la Conférence de Paris en plus d'effectuer de nombreuses visites à caractères diplomatique et économique à Paris, Lyon et Bruxelles.

« Le rôle des villes sur la scène internationale est plus important que jamais, notamment en matière de lutte aux changements climatiques, de développement économique et d'innovation sociale. Durant mes missions, je compte m'inspirer des meilleures pratiques et obtenir des résultats concrets pour les Montréalais et les Montréalaises, autant dans le domaine économique, que sur les plans de l'innovation, du transport et de la mobilité durable », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Chicago - 4 et 5 décembre

Mme Valérie Plante sera de passage à Chicago lundi et mardi. Invitée du Chicago Council of Global Affairs, la mairesse de Montréal participera à un panel intitulé « Global City Mayors on Climate Action : the Ripple Effect », en compagnie des maires de San Francisco et de Washington. Mme Plante participera également à une session organisée par le C40 sur l'adaptation aux changements climatiques, en compagnie des maires de Paris, Salt Lake City et Austin.

Paris, Lyon et Bruxelles - 6 au 9 décembre

La mairesse Valérie Plante s'envolera vers l'Europe mercredi. Elle participera à la première Conférence de Paris, organisée par le Forum économique international des Amériques, qui regroupera des chefs d'entreprises et des représentants d'organisations internationales. Elle prendra la parole lors du déjeuner-conférence sur la mondialisation et le développement urbain durable. Mme Plante conclura sa mission à Lyon et Bruxelles, où elle sera de passage vendredi et samedi. Elle y mènera plusieurs rencontres bilatérales en compagnie de ses homologues lyonnais et bruxellois. Tout au long de son séjour, la mairesse de Montréal effectuera des visites sur les thèmes du développement urbain, de la mobilité et du logement social.

