Québec Mines 2017 - Une 6e Édition couronnée de succès







QUÉBEC, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La 6e édition du congrès Québec Mines a connu un franc succès. Riche en ressources, à l'image du secteur minier québécois, l'événement a réuni quelque 2070 participants au Centre des congrès de Québec, et plus de 2665 jeunes et citoyens ont pris part au volet Québec Mines Découverte.

Seul congrès au Québec réunissant tous les acteurs de l'industrie, Québec Mines s'inscrit comme un incontournable. C'est sur le thème « Échanger - Innover - Exceller » que se tenait le rendez-vous 2017, dont voici quelques faits saillants :

Plus de 100 conférences, 12 formations ainsi que plusieurs activités de réseautage se sont tenues durant quatre jours;

Le colloque sur les compétences numériques en contexte minier a permis aux participants d'en apprendre davantage sur les pratiques d'avant-garde dans la formation de la main-d'oeuvre actuelle et future, dans un contexte de numérisation et d'automatisation de l'industrie.

La journée-conférence des Premières Nations présentée par la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador a attiré son lot de visiteurs;

a attiré son lot de visiteurs; La Journée Découverte : 500 personnes ont profité de l'activité porte ouverte le dimanche 19 novembre alors que petits et grands étaient conviés à venir explorer le temps et l'espace;

Les visites scolaires : 2165 élèves du primaire et du secondaire ont été initiés aux géosciences et au monde minier d'aujourd'hui les 21, 22 et 23 novembre.

Participants et collaborateurs

Le congrès Québec Mines a réuni les principaux acteurs du développement des ressources minérales du Québec. Il compte de précieux collaborateurs, dont l'Association minière du Québec, le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie des mines, le Groupe MISA, l'Institut national des mines, l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, la Commission géologique du Canada, l'Association des économistes québécois et l'Agence spatiale canadienne.

Citation :

« Québec Mines a une fois de plus permis de témoigner de l'engouement des acteurs de l'industrie, mais aussi des jeunes et des citoyens, pour le monde des minéraux. Grâce à la diversité de ses exposants et à la multitude d'activités offertes, le congrès donne au secteur minier une visibilité exceptionnelle et favorise une mise en valeur de l'expertise et des projets québécois liés à cette importante filière, alors qu'il n'y a pas de meilleur endroit ni de meilleur moment pour investir dans le secteur minier qu'ici et maintenant, au Québec. »

M. Pierre Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

Faits saillants :

Le secteur minier représente en moyenne près de 3 G$ d'investissements annuellement pour le Québec et génère 28 000 emplois directs et indirects;

Le Québec est le producteur minier le plus diversifié au Canada avec 29 substances différentes. La valeur de ses livraisons s'est chiffrée à 8,3 G$ en 2016;

On compte au Québec 26 usines de première transformation, dont 17 qui transforment des substances minérales extraites de mines québécoises;

Le Gouvernement du Québec investit 15 M$ annuellement dans l'acquisition de connaissances géoscientifiques.

