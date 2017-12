Guangzhou accueille le Fortune Global Forum







Les leaders du monde entier ont afflué à Guangzhou pour la conférence très attendue sur le thème Ouverture et innovation : façonner l'économie mondiale

GUANGZHOU, Chine, le 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Cette semaine, Guangzhou est le centre des affaires internationales, car elle accueille les leaders mondiaux et des affaires vers la ville du sud de la Chine en plein essor pour le Fortune Global Forum 2017 et le Fortune Brainstorm TECH International inaugural.

Pour consulter le communiqué multimédia complet, cliquez ici : https://www.multivu.com/players/English/8234251-guangzhou-china-hosts-fortune-global-forum/

Plus de 760 invités de marque et près de 400 entreprises réputées se sont réunis pour l'événement très attendu Fortune du 6 au 8 décembre, et notamment des dignitaires venant de villes internationales et nationales de renommée mondiale, des leaders clés de l'industrie, des présidents de conseil d'administration, des présidents-directeurs généraux et d'importants partenaires issus de plus de 120 sociétés Fortune 500.

Guangzhou a également été sélectionnée comme le site pour le tout premier Fortune Brainstorm TECH International, qui s'appuie sur les 16 ans d'histoire de l'événement Brainstorm TECH en Amérique et représente le premier événement Brainstorm TECH à se dérouler au niveau international. Cette événement unira les pionniers de l'économie créative afin d'explorer la révolution de l'innovation en Chine et la façon dont les innovateurs du pays transforment et encouragent l'innovation massive.

Guangzhou est le cadre idéal pour ces forums multilatéraux internationaux, en tant que plateforme du commerce et des échanges internationaux qui a toujours été ouverte sur le monde extérieur. La capitale de la province du Guangdong représente la force continue de l'économie chinoise, ainsi que son avenir brillant et porté sur l'innovation. Le delta de la rivière des Perles, y compris Hong Kong et Macao, avec Guangzhou au centre, est la région économique la plus active au monde à l'heure actuelle, et la grande région de la baie de Guangdong, Hong Kong et Macao dispose d'un potentiel de croissance inestimable.

Ce mois-ci, des discussions proactives auront lieu au coeur l'économie variée et bourdonnante de Guangzhou et de son paysage propice aux affaires sur le thème intégral du forum : « Ouverture et innovation : façonner l'économie mondiale », ainsi que les constructions sous-jacentes de la mondialisation et de la numérisation. Les quatre thèmes du forum (Révolution de l'innovation, L'avenir de la mondialisation, Leadership du XXIe siècle et Développement durable) accueilleront certains des esprits les plus brillants et des leaders respectés à travers le monde, parmi lesquels Tim Cook, PDG d'Apple ; Jack Ma, président exécutif d'Alibaba Group ; Pony Ma, cofondateur, président du conseil d'administration et PDG de Tencent ; ainsi que des dignitaires locaux de Guangzhou comme Li Chuyuan, président de Guangzhou Pharmaceutical Holdings Ltd., Zeng Qinghong, président de Guangzhou Automobile Group Co. Ltd, et bien d'autres.

« Guangzhou alimente la croissance économique, nourrit l'innovation et soutient les sociétés et les personnes qui travaillent et vivent dans la région, avec déjà plus de huit millions de mètres carrés d'incubateurs d'entreprises high-tech, y compris plus de 120 000 sociétés technologiques innovantes formant une puissante force dans les industries émergentes. Le paysage des affaires est convivial et accueillant, car Guangzhou améliore en permanence le niveau de commodité pour l'investissement et le commerce dans la région », a déclaré le maire de Guangzhou Wen Guohui.

« Le Fortune Global Forum sera axé sur les principaux problèmes auxquels font face les sociétés multinationales à cette période cruciale de changement en Chine et dans l'économie mondiale. À un rythme sans précédent, une nouvelle révolution de l'innovation se construit à l'ère numérique. Ces forces entrent en collision pour produire des défis complexes pour les chefs d'entreprise mondiaux d'aujourd'hui. Aucun pays au monde ne ressentira cette révolution de manière aussi profonde que la Chine, avec sa nouvelle classe moyenne en pleine expansion, l'accélération de l'urbanisation et l'expansion des technologies numériques », Fortune Global Forum

Pour en savoir plus sur le milieu des affaires, sur la façon de vivre à Guangzhou ou pour visiter la ville, veuillez vous rendre sur lifeofguangzhou.com.

Des détails concernant le Fortune Global Forum sont disponibles sur le site Web officiel du forum.

