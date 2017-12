Les locaux de l'urgence de l'Institut de Cardiologie de Montréal déménagent le 10 décembre 2017







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut de Cardiologie de Montréal désire informer la population que les locaux de l'urgence déménageront vers des installations temporaires dimanche le 10 décembre 2017.

Afin de ne pas entraver les déplacements vers la nouvelle zone et assurer la fluidité du déménagement, nous demandons à la population d'éviter de se rendre à l'urgence entre 8h et 12h le dimanche 10 décembre 2017. Les établissements hospitaliers à proximité prendront le relais pendant cette courte période et les ambulances seront détournées vers d'autres centres qui pourront prendre en charge la clientèle qui a besoin de soins urgents.

Ce déménagement est rendu nécessaire afin d'aménager la nouvelle section qui accueillera l'urgence de façon permanente dès 2020.

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954 par le docteur Paul David, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il fait partie du grand réseau d'excellence en santé formé de l'Université de Montréal et de ses établissements affiliés.

