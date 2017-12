La Société financière IGM Inc. annonce ses ventes de fonds d'investissement et son total de l'actif géré pour novembre 2017







WINNIPEG, le 5 déc. 2017 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires pour le mois de novembre au titre des mises de fonds nettes dans les fonds d'investissement, qui s'établissent à 232,8 millions de dollars, tel qu'indiqué au Tableau 1. Le total de l'actif géré s'élevait à 156,9 milliards de dollars au 30 novembre 2017, comparativement à 154,4 milliards au 31 octobre 2017 et à 141,0 milliards au 30 novembre 2016. L'actif géré des fonds d'investissement s'établissait à 149,7 milliards de dollars au 30 novembre 2017, comparativement à 148,3 milliards au 31 octobre 2017 et à 135,5 milliards au 30 novembre 2016. Les montants concernant l'actif géré sont indiqués au Tableau 2.

Tableau 1 - Mises de fonds nettes Mois clos le 30 novembre 2017 (en millions de dollars)

(non audité) Groupe

Investors Mackenzie Counsel Financière

IGM1









Fonds communs de placement









Ventes brutes 766,3 $ 843,2 $ 80,6 $ 1 690,1 $

Mises de fonds nettes 105,6 $ 57,2 $ 4,6 $ 167,4 $









FNB









Mises de fonds nettes

132,5 $

77,5 $









Données consolidées









Mises de fonds nettes 105,6 $ 177,62 $ 4,6 $ 232,8 $





1 Ne tient pas compte des mises de fonds nettes de 55,0 millions de dollars dans des fonds négociés en Bourse (FNB) provenant des investissements des fonds communs de placement du Groupe Investors dans les FNB de Mackenzie. 2 Ne tient pas compte des mises de fonds nettes de 12,1 millions de dollars dans des FNB par les fonds communs de placement de Mackenzie.



* Les mises de fonds nettes dans les fonds communs de placement correspondent aux ventes brutes moins les rachats bruts. Cette terminologie est conforme à celle qui est utilisée par l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC). Les mises de fonds nettes totales comprennent les créations nettes de parts de FNB.

Tableau 2 - Actif géré (en milliards de dollars) (non audité) Novembre

2017 Octobre

2017 Novembre 2016 Variation

en % sur

un mois Variation en

% sur un an











Total de l'actif géré3 156,93 $ 154,43 $ 140,98 $ 1,6 11,3











Actif géré des fonds d'investissement4 149,73 $ 148,33 $ 135,51 $ 0,9 10,5











Groupe Investors









Fonds communs de placement 88,22 $ 87,55 $ 80,24 $ 0,8 9,9

Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes 0,73 $ 0,60 $ 0,46 $ 21,7 58,7

Total Groupe Investors 88,95 $ 88,15 $ 80,70 $ 0,9 10,2











Mackenzie











Fonds communs de placement 55,97 $ 55,36 $ 50,73 $ 1,1 10,3

FNB 1,24 $ 1,10 $ 0,08 $ 12,7 N. S.

Fonds d'investissement5 56,85 $ 56,12 $ 50,81 $ 1,3 11,9

Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes6 70,30 $ 37,41 $ 12,47 $ 87,9 N. S.

Total Mackenzie 127,15 $ 93,53 $ 63,28 $ 35,9 100,9











Investment Planning Counsel7











Fonds communs de placement 4,88 $ 4,83 $ 4,46 $ 1,0 9,4

Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes 1,18 $ 1,17 $ 0,90 $ 0,9 31,1

Total Investment Planning Counsel7 5,40 $ 5,36 $ 4,86 $ 0,7 11,1









3 Ne tient pas compte de l'actif géré par Mackenzie au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. Cet actif avait une valeur de 64,4 milliards de dollars au 30 novembre 2017 (32,4 milliards au 31 octobre 2017 et 7,9 milliards au 30 novembre 2016). 4 Ne tient pas compte de l'actif des comptes détenus par le Groupe Investors qui sont investis dans des fonds communs de placement de Mackenzie. Cet actif avait une valeur de 113,6 millions de dollars au 30 novembre 2017 (112,5 millions au 31 octobre 2017).

Ne tient pas compte de l'actif des comptes détenus par le Groupe Investors qui sont investis dans des FNB de Mackenzie. Cet actif avait une valeur de 110,1 millions de dollars au 30 novembre 2017. 5 L'actif géré total des fonds d'investissement de Mackenzie exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans des FNB, qui s'élevaient à 362,2 millions de dollars au 30 novembre 2017 (348,3 millions au 31 octobre 2017). 6 En novembre 2017, les fonctions de gestion de placements du Groupe Investors et de Placements Mackenzie ont été réunies en une seule organisation de gestion de placements à l'échelle mondiale, ce qui a occasionné une hausse d'environ 33 milliards de dollars de l'actif de Mackenzie géré à titre de sous-conseiller. 7 Les comptes gérés à titres de sous-conseiller, les comptes de la clientèle institutionnelle et les autres comptes d'IPC sont ceux du programme Patrimoine privé d'IPC. Le total de l'actif géré d'IPC exclut les placements du programme Patrimoine privé dans les fonds communs de placement de Counsel, qui s'élevaient à 0,66 milliard de dollars au 30 novembre 2017 (0,64 milliard au 31 octobre 2017 et 0,51 milliard au 30 novembre 2016).

Les résultats provisoires au titre de l'actif géré des fonds d'investissement moyen et de la moyenne du total de l'actif géré depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 - Actif géré moyen8 Trimestre à ce (en milliards de dollars) (non audité) jour



Moyenne du total de l'actif géré9 152,74 $



Actif géré moyen des fonds d'investissement10 146,66 $





Groupe Investors





Fonds communs de placement 86,71 $



Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la

clientèle institutionnelle et autres comptes 0,62 $



Total Groupe Investors 87,33 $





Mackenzie





Fonds communs de placement 54,60 $



FNB 1,09 $



Fonds d'investissement11 55,34 $



Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la

clientèle institutionnelle et autres comptes 45,51 $



Total Mackenzie 100,85 $





Investment Planning Counsel12





Fonds communs de placement 4,79 $



Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la

clientèle institutionnelle et autres comptes 1,14 $



Total Investment Planning Counsel12 5,29 $





8 En fonction de l'actif quotidien moyen des fonds d'investissement et de la moyenne en fin de mois de l'actif de la clientèle institutionnelle, géré à titre de sous-conseiller et autre. 9 Ne tient pas compte d'un actif moyen de 40,6 milliards de dollars géré par Mackenzie au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. 10 Ne tient pas compte d'un actif moyen de 111,6 millions de dollars des comptes détenus par le Groupe Investors qui sont investis dans des fonds communs de placement de Mackenzie.

Ne tient pas compte d'un actif moyen de 64,3 millions de dollars des comptes détenus par le Groupe Investors qui sont investis dans des FNB de Mackenzie. 11 L'actif géré total des fonds d'investissement de Mackenzie exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans des FNB, qui s'élevaient à 348,0 millions de dollars au 30 novembre 2017. 12 Le total de l'actif géré d'IPC exclut les placements du programme Patrimoine privé d'IPC dans les fonds communs de placement de Counsel, qui s'élevaient à 0,64 milliard de dollars.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du Canada, et gère un actif total d'environ 157 milliards de dollars. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

