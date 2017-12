Nestlé agrandit son portefeuille de produits de santé grand public en se portant acquéreur d'Atrium Innovations







VEVEY, Suisse, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Nestlé a annoncé aujourd'hui qu'elle a décidé d'acquérir l'entreprise privée Atrium Innovations, un chef de file mondial des produits de santé et de nutrition, auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par les fonds Permira pour un montant de 2,3 milliards de dollars US. Les ventes d'Atrium en 2017 devraient atteindre près de 700 millions de dollars US.

Cette annonce témoigne de la volonté de Nestlé de poursuivre sa croissance dans les produits de santé grand public en adéquation avec ses priorités axées sur les catégories d'aliments et de boissons à forte croissance.

La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2018, après finalisation des approbations réglementaires et des conditions de clôture.

À la clôture, Atrium, dont le siège est basé au Québec (Canada), fera partie de Nestlé Health Science. L'équipe de direction actuelle continuera d'assurer la gestion de l'entreprise, sous le leadership de Peter Luther, président et chef de la direction d'Atrium Innovations.

Greg Behar, président et chef de la direction de Nestlé Health Science, a déclaré: « Nous admirons le parcours d'Atrium, une entreprise prospère, et nous sommes heureux d'accueillir ses 1 400 employés au sein de la famille Nestlé. Ses marques viennent naturellement s'ajouter à notre portefeuille de produits de santé grand public qui propose des solutions nutritionnelles dans les domaines du vieillissement en santé, de la croissance, de la santé digestive et de la gestion de l'obésité. Le portefeuille d'Atrium agrandira notre gamme de produits avec des solutions à valeur ajoutée telles que les probiotiques, la nutrition à base de protéines végétales, les substituts de repas et une vaste gamme de multivitamines, qui permettent aux consommateurs d'atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être. »

M. Behar a ajouté: « Les marques reconnues d'Atrium se positionnent dans des créneaux prometteurs qui ont le potentiel de poursuivre une croissance soutenue au sein de Nestlé grâce au développement des catégories, des réseaux de distribution et des emplacements géographiques. Cela représente également une offre supplémentaire dans le segment des suppléments biologiques et naturels sans OGM, une tendance qui évolue rapidement chez les consommateurs, ainsi que l'accès à de nouveaux réseaux de vente ».

Peter Luther a déclaré: « Depuis la création d'Atrium en 1999, nous nous sommes consacrés à fournir aux consommateurs et aux professionnels de la santé des produits de qualité supérieure, issus de la science et reconnus du monde professionnel. Nous sommes très heureux de joindre Nestlé Health Science, car nous partageons la même ambition, celle d'aider les gens à mener une vie plus saine en leur fournissant des produits santé qui répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité et d'efficacité. Nestlé mettra à disposition d'Atrium les ressources nécessaires pour accélérer la croissance de ses marques et en faire bénéficier encore plus de personnes à travers le monde.»

La marque principale d'Atrium, Garden of Life®, est la marque n° 1 dans l'industrie des suppléments naturels aux États-Unis. Garden of Life, basée à Palm Beach Gardens, en Floride, fabrique des suppléments certifiés biologiques et sans OGM, vendus dans plus de 14 000 magasins de produits de santé et en ligne aux États-Unis, ainsi que dans certains marchés internationaux.

Pure Encapsulations® est une gamme complète de suppléments alimentaires hypoallergéniques et issus de la recherche. Elle est la marque n° 1 recommandée aux États-Unis par les professionnels de santé. Pure Encapsulations, basée à Sudbury, dans le Massachusetts, est une gamme de produits qui ne contient aucun allergène alimentaire courant, sans OGM, sans épaississant, sans liant et sans colorant artificiel, vendue aux États-Unis par des professionnels de la santé, en ligne, ainsi que dans les pharmacies de plusieurs marchés en Europe.

Le reste du portefeuille d'Atrium comprend des marques de spécialités populaires comme Wobenzym®, Douglas Laboratories®, Genestra BrandsMC, Orthica®, AOV®, Minami® Klean Athlete®, Pharmax et TrophicMC.

