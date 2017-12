Aviva Canada annonce les grands gagnants de la compétition du Fonds communautaire Aviva







En neuf années d'existence, le Fonds a versé en dons la somme de 8,5 M$!

TORONTO, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Après plus de 500 idées soumises en faveur d'un changement positif, une période de vote de 10 jours et de sérieuses délibérations par le jury, Aviva Canada est ravie de dévoiler les grands gagnants de la compétition du Fonds communautaire Aviva (FCA) 2017.

Les 13 grands gagnants des catégories Développement communautaire, Bien-être communautaire et Résilience communautaire remporteront tous une part du million de dollars du Fonds.

« Félicitations à nos grands gagnants et à tous les extraordinaires finalistes de cette année. À Aviva, nous aurons toujours à coeur d'apporter notre soutien financier et humain aux Canadiens qui apportent des changements positifs et durables au sein de leur collectivité, de déclarer Debora Hendrickson, vice-présidente principale, Aviva Canada. Quel privilège nous avons eu de pouvoir tenir cette compétition à nouveau cette année. Nous avons ainsi fait grimper à 8,5 millions de dollars le total des dons faits par le FCA depuis 9 ans. Et nous sommes chaque fois impressionnés par l'engagement et la solidarité dont font preuve les Canadiens de partout au pays. »

Regardez notre annonce vidéo ici ou consultez la liste des grands gagnants ci-dessous :

Développement communautaire (éducation, formation professionnelle, culture, recherche et besoins vitaux)

Bien-être communautaire (santé, sport, vie active et loisirs)

Résilience communautaire (environnement, climat, aide en cas de catastrophe et prévention des catastrophes)

Au nom de chaque finaliste, Aviva fera un don de 5 000 $ à l'organisme de bienfaisance du choix du finaliste. Cliquez ici pour consulter la liste de tous les finalistes de 2017.

