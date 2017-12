Suspension de la négociation par l'OCRCVM - SBG.H

Les représentants et représentantes des médias sont priés de noter que les porte-paroles de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, tiendront un point de presse ce mardi 5 décembre à 16 h en compagnie de deux députées du parlement...

Le 18 septembre 2017, l'honorable juge Guylaine Rivest, de la Cour du Québec, district de Montréal, a entériné la suggestion commune des parties et a imposé des amendes totalisant 65 000 $ à Albert Sleiman, Ghassan Hayek et Station et dépanneur Mia...