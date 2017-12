Airborne Wireless Network annonce la livraison de terminaux laser de vol Mynaric pour un prochain vol d'essai en liaison hybride radio-laser







SIMI VALLEY, Californie, le 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Airborne Wireless Network (OTC QB : ABWN) a annoncé aujourd'hui que, en préparation de son prochain vol d'essai en liaison hybride radio-laser, Mynaric (auparavant Vialight Communications) a prévu la livraison de deux terminaux laser de vol et de composants connexes à ABWN en vertu de l'accord de services de conception et de fabrication ayant pris effet le 11 août 2017.

La livraison confirmée permettra à ABWN d'exécuter sa prochaine phase d'essai et d'effectuer un test utilisant deux avions Cessna ou équivalents (les tests Cessna). Les tests Cessna s'appuient sur un essai de démonstration de faisabilité en vol réussi d'ABWN en mai 2017 réalisé à Roswell, Nouveau Mexique. Il a utilisé deux Boeing 767 et a prouvé avec succès la capacité d'un avion équipé de la technologie Infinitus Super Highwaytm d'opérer comme un routeur/répéteur aérien pour envoyer et recevoir des signaux à large bande d'un avion à un autre. L'essai de démonstration de faisabilité en vol a également établi avec succès une communication avion-sol, une communication sol-avion et une communication avion-avion-sol-retour.

Michael Warren, PDG d'ABWN, a déclaré : « Notre collaboration avec Mynaric dans les futurs tests Cessna marque une étape majeure du lancement de notre système exclusif de liaison hybride radio-laser et nous rapproche de la commercialisation de notre solution Infinitus Super Highwaytm. Nous pensons que cette démonstration confirmera des débits entre deux plateformes aériennes qu'aucune technologie ne permettait auparavant. »

« Nous sommes fiers de coopérer avec Airborne Wireless Network dans ce jalon important de la réalisation future d'une opérabilité complète de sa solution Infinitus Super Highwaytm », a commenté Dr. Markus Knapek, membre du conseil de Mynaric.

Par sa demande de brevet du 25 juillet 2017, ABWN souhaite des droits exclusifs sur la méthode de synchronisation de liaisons laser entre des avions en vol destinée à sa solution exclusive Infinitus Super Highwaytm. ABWN utilisera cette méthode comme feuille de route afin de tenter d'augmenter de façon exponentielle les taux de transfert de données pour sa solution envisagée Infinitus Super Highwaytm.

Les terminaux laser de vol Mynaric servant aux tests Cessna d'ABWN testeront l'interruption de la liaison laser pour valider davantage le système de liaison hybride radio-laser d'ABWN. Les tests Cessna visent à prouver que l'autosynchronisation et l'autorétablissement des liaisons laser aériennes sont faisables et pratiques. ABWN prévoit à l'heure actuelle d'être en mesure de réaliser les tests Cessna et un essai aérien plus vaste impliquant jusqu'à 20 avions commerciaux au cours de l'année civile 2018. En cas de réussite, ABWN entreprendra d'achever le développement matériel et logiciel afin de lancer la solution Infinitus Super Highwaytm.

À propos de Mynaric

Mynaric (auparavant Vialight Communications) est un fabricant de technologies de communication laser servant à établir des réseaux de communication dynamiques dans les airs et dans l'espace. Ses produits de transmission de données sans fil englobent des stations au sol et des terminaux laser, qui permettent d'envoyer de très grandes quantités de données sans fil sur de longues distances à des débits élevés.

Mynaric a réalisé récemment son introduction en bourse en levant plus de 27 millions d'euros (30 millions USD). L'action Mynaric est cotée à la bourse de Francfort sous le symbole ISIN DE000A0JCY11 | M0Y

Pour en savoir plus, consultez le site www.mynaric.com.

À propos d'Airborne Wireless Network

La société a pour objectif de créer un réseau sans fil aérien à large bande et haut débit en reliant des avions en vol, appelé Infinitus Super Highwaytm. La société prévoit que chaque avion participant au réseau Infinitus Super Highwaytm servira de répéteur ou de routeur aérien, en envoyant et en recevant des signaux à large bande depuis des stations en vol et au sol, créant ainsi une autoroute de l'information numérique dans le ciel. La société entend que le réseau Infinitus Super Highwaytm constitue une liaison Internet à large bande et haut débit pour améliorer la couverture et la connectivité. La société n'entend pas fournir une couverture à des utilisateurs particuliers, mais plutôt servir d'opérateur grossiste à des clients ciblés, tels que des fournisseurs de services Internet et de télécommunications.

La connectivité mondiale est assurée actuellement au moyen de satellites, de câbles sous-marins et de liaisons fibre terrestres, entre autres. La société pense que son réseau Infinitus Super Highwaytm peut offrir une solution pour combler un défaut de couverture et améliorer la connectivité dans le monde. Une fois le réseau Infinitus Super Highwaytm développé et pleinement déployé, il pourra fournir une connectivité à haut débit et bas coût aux zones rurales, aux nations insulaires, aux navires en mer, aux plateformes pétrolières et aux avions commerciaux et privés en vol, en plus des fournisseurs de services Internet et de télécommunications.

Pour en savoir plus, consultez le site www.airbornewirelessnetwork.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs au sens des dispositions de protection des données de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés autres que ceux de faits antérieurs ou actuels contenus dans ce communiqué, dont les énoncés concernant nos résultats futurs d'activité et la situation financière, la stratégie commerciale, les nouveaux produits et services proposés, les coûts de recherche et de développement, l'octroi d'autorisations réglementaires, le calendrier et la probabilité de succès, les plans et les objectifs de la direction en matière d'activité future et les résultats futurs des produits et des services prévus, sont de nature prospective. Dans certains cas, il est possible d'identifier des énoncés prospectifs par des termes comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « planifier », « s'attendre », « entendre », « viser », « projeter », « envisager », « estimer », « penser », « croire », « évaluer », « anticiper » ou « continuer » ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables. Ces énoncés reposent sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la société et sont sujets à des incertitudes et des risques importants. Dans l'éventualité de la concrétisation de l'un de ces risques ou de l'une de ces incertitudes, ou de l'invalidité des hypothèses sous-jacentes, les résultats réels risquent d'être sensiblement différents de ceux figurant dans les énoncés prospectifs.

De tels risques et incertitudes englobent, mais sans s'y limiter, nos résultats financiers, y compris nos pertes d'exploitation passées, notre capacité d'obtenir les fonds supplémentaires pour continuer notre activité, notre capacité de développer et de commercialiser avec succès Infinitus, notre capacité de conclure des accords avec des compagnies aériennes commerciales qui nous permettent d'installer notre équipement dans leurs avions, des évolutions des cadres réglementaires des États-Unis et d'autres pays dans lesquels nous entendons opérer, notre capacité d'attirer et de maintenir en poste de hauts dirigeants et d'autres employés, la concurrence des nouveaux venus sur le marché, notre capacité de définir et de poursuivre le développement de produits adéquats ainsi que des risques, incertitudes et hypothèses indiqués dans les documents que nous déposons auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission). Ces énoncés prospectifs reposent sur les informations dont nous disposons à la date de ce communiqué et nous ne prévoyons pas de mettre à jour ou de réviser publiquement l'un des énoncés prospectifs que contient le présent, à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs, d'une évolution de la situation ou autrement.

