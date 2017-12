Mendix comble la lacune des entreprises en termes d'expérience utilisateur grâce à Atlas







Atlas UI permet aux entreprises de définir leur propre langage de conception afin de les aider à créer des expériences utilisateur plaisantes lors du développement de leurs applications

BOSTON, le 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Mendix, la plateforme la plus rapide et la plus simple pour créer et améliorer continuellement des applications mobiles et Web, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale d'Atlas UI. Parfaitement intégré à la plateforme low-code de Mendix, Atlas UI permet aux développeurs ne disposant pas de compétences en développement front-end ou en conception d'interface utilisateur de créer de superbes interfaces utilisateur, attrayantes et très fonctionnelles. Avec Atlas, l'équipe interface utilisateur (UI)/expérience utilisateur (UX) d'une entreprise peut définir un langage de conception standardisé afin de promouvoir les meilleures pratiques de conception parmi différentes équipes de développement autonomes.

La conception de l'expérience utilisateur est déterminante pour qu'une application soit adoptée et donne les résultats attendus, mais de nombreuses entreprises informatiques ne disposent pas des ressources suffisantes pour offrir une expérience utilisateur de haute qualité dans l'ensemble de leur portefeuille d'applications. Selon un sondage de Gartner, « il y a en moyenne un concepteur d'expérience utilisateur pour 17 développeurs, 35 pour cent des répondants ayant indiqué qu'ils n'ont aucune compétence en matière de conception d'expérience utilisateur ».1 Avec des ressources limitées pour la conception d'expérience utilisateur et le passage à des équipes de développement plus petites et autonomes, maintenir la cohérence de l'expérience utilisateur peut s'avérer de plus en plus difficile.

Avec le lancement d'Atlas, Mendix cherche à combler cette lacune en combinant une structure d'interface utilisateur à plusieurs couches constituée de composants, conçue pour regrouper et mettre à profit les patrons de conception et les meilleures pratiques en matière d'interface utilisateur, et un nouvel outil de modélisation basé sur le Web aux capacités d'affichage fidèle (WYSIWYG). Cette combinaison permet aux développeurs ne disposant pas de compétences en conception d'interface utilisateur de rapidement assembler et produire de superbes interfaces utilisateur en tirant parti d'éléments d'interface utilisateur prêts à l'emploi qui intègrent les meilleures pratiques de conception. Les interfaces utilisateur sont créées en combinant des dispositions de navigation, des modèles de page, des blocs de construction (assemblages préconfigurés de composants d'interface utilisateur) et des widgets. Les modèles et les blocs de construction d'Atlas accélèrent la création de l'interface utilisateur et permettent d'assembler des widgets dans des dispositions préconfigurées en optimisant les proportions, les espacements et les propriétés de conception individuelles. Le style visuel de l'application qui en résulte reflète automatiquement un thème visuel sélectionné, qui peut être soit un thème de Mendix, soit un thème personnalisé créé avec le nouvel outil de personnalisation de thème. Cette collection d'éléments de conception est prête à être utilisée dans des dispositions adaptatives, ce qui permet aux interfaces utilisateur basées sur Atlas de s'adapter aux différents formats des dispositifs.

« Par le passé, Digital Risk a utilisé des outils de maquettage de base pour illustrer et communiquer ses idées concernant la conception des écrans et le flux de travail », raconte Jeff Ward, directeur informatique de l'offre de solutions chez Digital Risk, LLC. « Atlas nous permet d'éliminer cette étape inutile et de créer rapidement des interfaces utilisateur sophistiquées et attrayantes qui seront utilisées dans les applications finales. En utilisant la vaste bibliothèque de modèles de pages, de blocs de construction et de widgets, nous pouvons créer des applications riches et adaptatives en un rien de temps par rapport aux structures et approches traditionnelles.

Favoriser une cohérence et une réutilisation plus importantes en vous permettant de définir votre propre langage de conception

Atlas propose une collection d'éléments de conception conçus par des professionnels dans le respect des meilleures pratiques. En outre, Atlas permet aux ressources UI/UX internes de définir un langage de conception standardisé que les développeurs peuvent utiliser dans leurs applications, permettant ainsi de s'assurer que toutes les applications sont conformes aux principes de conception de l'entreprise. À partir d'une base reposant sur des normes ouvertes et open source, telles que CSS3, Sass et Bootstrap, les concepteurs peuvent créer un langage de conception incluant le thème et le style de l'entreprise, ainsi qu'un ensemble de modèles de page, de blocs de construction et de widgets personnalisés. Tous les éléments de conception peuvent être regroupés sous forme de modules de langage de conception propres à l'entreprise et distribués par l'intermédiaire d'un App Store privé, afin de vous assurer que les meilleures pratiques de l'entreprise en matière d'interface utilisateur et de conception soient automatiquement utilisées par toutes les équipes de développement utilisant Mendix.

Vous aider à concevoir de superbes applications, de l'idée initiale jusqu'à la production

Pour s'assurer que les nouvelles solutions atteignent les résultats escomptés, il est nécessaire d'adopter une démarche itérative pour arriver à une implémentation qui réponde aux besoins des utilisateurs tout en restant alignée sur les objectifs de l'entreprise. Avec Atlas, Mendix vous accompagne dans cette démarche du début à la fin. Le Web Modeler de Mendix permet aux développeurs, et même aux utilisateurs expérimentés, de rapidement concrétiser leurs idées d'applications grâce aux éléments de conception d'Atlas et de mettre des applications fonctionnelles entre les mains des utilisateurs en un temps record. Une boîte à outils intégrée permet de facilement découvrir et glisser-déposer les blocs de construction et widgets réutilisables. De plus, le Web Modeler se synchronise de façon bidirectionnelle avec le Desktop Modeler, ce qui permet aux développeurs d'améliorer les prototypes en les dotant d'une logique et d'intégrations plus complexes afin de s'en servir pour produire la version finale de l'application.

« Atlas UI et le Web Modeler ouvrent de nouvelles possibilités dans la façon dont nous travaillons avec nos clients, et la façon dont, à leur tour, ils travaillent avec leurs homologues », fait remarquer Nolan Ramsey, directeur des solutions de développement rapide d'applications chez EPI-USE America Inc. « Au début d'un projet, nous pouvons rapidement créer la structure de base et la disposition d'une application, puis, avec le client, nous examinons et modifions en temps réel les éléments de l'interface utilisateur, le flux de travail et la logique en fonction de ses remarques. L'ensemble d'outils que propose actuellement Mendix nous a déjà permis de créer des applications robustes en un rien du temps. Ce nouvel outil nous permet d'assumer plus de risque au niveau de la portée et du calendrier du projet, car il accélère encore davantage la boucle de rétroaction. »

« L'utilisabilité est plus importante que jamais pour nous assurer que les applications personnalisées soient à la hauteur des résultats escomptés », explique Johan den Haan, directeur de la technologie chez Mendix. « Bien que la plateforme Mendix ait intégré dès le début une approche itérative et centrée sur l'utilisateur dans la conception et le développement d'applications, Atlas UI porte ces concepts au niveau supérieur. Pour les entreprises adoptant des plateformes low-code, Mendix permet à un large éventail d'utilisateurs de créer rapidement et à grande échelle des applications magnifiques et hautement fonctionnelles.

Ressources additionnelles

À propos de Mendix

Mendix est la plateforme la plus rapide et la plus simple pour créer et améliorer continuellement des applications mobiles et Web à grande échelle. Reconnue comme leader du marché par les meilleurs analystes, Mendix aide ses clients réaliser la transformation numérique de leur entreprise et de leur industrie en créant, gérant et améliorant des applications à une vitesse et à une échelle sans précédent. Plus de 4000 entreprises avant-gardistes, dont KLM, Philips, Royal DSM et l'Université de Pennsylvanie, utilisent notre plateforme pour créer des applications métier qui font le bonheur de leurs clients et améliorent leur efficacité opérationnelle.

