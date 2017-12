Canam-ponts, une division de Groupe Canam inc. - Une première convention collective pour le syndicat de travailleurs et travailleuses de Canam Ponts - CSN







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale le 11 novembre dernier, les travailleurs de Groupe Canam inc. ont entériné l'entente de principe intervenue entre les parties dans une proportion de 75 %. Une première négociation qui s'est déroulée dans le respect des intervenants.

Cette convention collective, d'une durée de trois ans, reconnaît l'apport du syndicat en tant que vis-à-vis de l'employeur dans les relations de travail par la création d'une banque d'heures de libérations syndicales payées par l'employeur et la création d'un comité de relation de travail qui est habilité à discuter, à prévenir et à régler tout problème.

Au niveau des clauses non pécuniaires, les préoccupations syndicales ont été entendues : respect de l'ancienneté lors des mouvements de main d'oeuvre, garantie d'un pourcentage de salariés dans les échelons supérieurs, choix de vacances équitable pour tous les salariés.

Au niveau des clauses à incidence monétaire, la convention collective bonifie notamment : les vacances annuelles, améliore le paiement des heures supplémentaires, garanti le maintien d'une assurance collective et d'un régime enregistré de retraite pouvant atteindre 3,5 % du salaire pour la durée de la convention collective et octroie des augmentations salariales d'une moyenne de 2 % pour 2017, 2018 et 2019 pour atteindre un salaire moyen de 25 $ l'heure.

Le syndicat est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui lutte pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses membres et pour développer des emplois de qualité. Elle est très active sur le plan de la prévention en santé et sécurité du travail et de la formation. Elle rassemble plus de 25?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 320 syndicats et provenant de toutes les régions du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

