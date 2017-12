Guy Berthiaume nommé Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française







GATINEAU, QC, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Son Excellence Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada, a hier nommé M. Guy Berthiaume au grade d'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, à l'occasion d'une cérémonie tenue à Ottawa.

Historien de l'Antiquité classique, M. Berthiaume est bibliothécaire et archiviste du Canada depuis 2014. Précédemment, il avait occupé le poste de président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec après avoir fait carrière dans le monde universitaire pendant plus de 30 ans.

Montréalais d'origine, il détient un doctorat de l'Université Paris VIII (1976), une maîtrise de l'Université Laval (1973) et un baccalauréat de l'Université du Québec à Montréal (1972).

Il a également été directeur de la Maison des étudiants canadiens de la Cité internationale universitaire de Paris et secrétaire général au Réseau francophone numérique (RFN), un organisme qui regroupe 22 bibliothèques patrimoniales de pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie.

M. Berthiaume est Chevalier dans l'ordre des Palmes académiques de la République française depuis 2006. En novembre 2012, l'Université Jean Monnet, de Saint-Étienne (France), lui a conféré le grade de docteur honoris causa.

Créé en 1957 par la République française, l'Ordre des Arts et des Lettres récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

Citations

« De la Grèce antique au Canada, le chemin qui vous a mené à la tête de Bibliothèque et Archives Canada se caractérise par votre esprit d'entreprise, votre sens de l'innovation et votre indéfectible francophilie (...) Vous consacrez votre vie et votre carrière à révéler, à connecter, à ouvrir horizons et perspectives innovantes pour la transmission des cultures, de Montréal à Ottawa, en passant à plusieurs reprises par la France et dans des allers-retours incessants avec le reste du monde. »

- Son Excellence Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada

« Grâce aux technologies numériques, le rayonnement des arts et lettres dans le monde prend aujourd'hui des dimensions qu'il n'était pas possible d'imaginer lorsque l'Ordre fut institué en 1957. OEuvrer dans le milieu documentaire en ce moment précis de son évolution est une chance extraordinaire. Et que cette chance soit accompagnée d'un honneur aussi prestigieux que l'Ordre des Arts et des Lettres dépasse largement mes espoirs. »

- Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

Faits en bref

L'Ordre des Arts et des Lettres est un ordre honorifique conféré annuellement par le Ministre de la Culture de la République française en fonction de recommandations qui lui sont transmises par le préfet et le conseil de l'Ordre des Arts et des Lettres.

L'Ordre des Arts et des Lettres comprend trois grades : Chevalier, Officier et Commandeur.

Au nombre des Officiers de l'Ordre des Arts et des Lettres, mentionnons la romancière québécoise Marie Laberge , son compatriote chansonnier Gilles Vigneault , la comédienne française Jeanne Moreau , le chanteur britannique Elton John , l'actrice américaine Faye Dunaway et le chanteur louisianais Zachary Richard .

