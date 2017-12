Le 2e salon international de l'innovation en mobilier ouvre ses portes à Chengdu : une vitrine pour la première exposition de l'IdO appliqué à l'industrie du meuble







CHENGDU, Chine, 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le 2e salon international de l'innovation en mobilier (de Chengdu) (International Furnishings Innovation Fair, soit « IFIF ») a ouvert ses portes dans le Parc industriel du mobilier de Chengdu (Chengdu Furniture Industrial Park), le 25 novembre. L'évènement est à la pointe de la promotion des technologies et des concepts innovant(e)s pour l'industrie du meuble, notamment avec la plate-forme de marketing Cloud City, et crée ainsi un modèle pour un salon de l'innovation centré sur l'Internet des objets (IdO).

Organisé conjointement par le Bureau provincial de promotion des investissements du Sichuan, la Fédération provinciale de l'industrie et du commerce du Sichuan, le Bureau de Guangzhou du gouvernement populaire de la province du Sichuan et la Chambre de commerce chinoise du mobilier et de la décoration, l'IFIF s'est tenu du 25 au 29 novembre. Rassemblant plus de 2 000 exposants du monde entier, l'évènement a constitué une vitrine pour toute une gamme de démonstrations de produits, de promotions, forums et conférences répartis sur six pavillons. Le salon a également attiré les acheteurs grâce aux prix abordables des biens exposés. La fréquentation et le chiffre d'affaires du premier jour ont dépassé le nombre de n'importe quelle journée de la première édition du salon.

Non seulement le 2e IFIF a servi de lieu de promotion du mobilier et des produits décoratifs des exposants, mais il s'est avéré être une rampe de lancement pour d'autres innovations technologiques et a impulsé une nouvelle série de changements intelligents sur le marché du mobilier. Zhai Dongliang, président de l'Innovation Fair Club et directeur du Heungkong Group, a déclaré que le salon biannuel vise à construire une plate-forme internationale d'exposition et de commerce pour l'industrie du meuble et à créer un lieu d'exposition de meubles permanent et professionnel au sein du Parc industriel du mobilier de Chengdu. « En qualité d'évènement axé sur l'innovation, le 2e IFIF devrait pouvoir être à la pointe de l'adoption des technologies web mobiles, du concept Cloud City, de l'intégration des plateformes en ligne et hors ligne ainsi que de la technologie IdO, tout en promouvant une plate-forme commerciale consacrée aux designs originaux. La somme de ces actions de transformation permettra aux technologies et aux concepts nouveaux et révolutionnaires de bénéficier à l'industrie ainsi qu'à de nombreux commerçants et familles. »

Le système Cloud City a officiellement été mis en service sur le 2e IFIF. Les produits exposés ont été présentés simultanément sur la plate-forme Cloud City, dans une configuration qui imitait la disposition des halls d'exposition. Cela a garanti une intégration harmonieuse de la présentation des produits en ligne et hors ligne. Une large gamme de fonctionnalités qui englobent tous les produits ayant un code de produit unique chez tous les fournisseurs, ainsi que les achats basés sur les codes QR et des évènements de promotion, publicité, traçabilité et marketing croisé ont permis non seulement la synchronisation des présentations des produits en ligne et hors ligne, mais aussi la synergie entre les ressources en ligne et hors ligne.

Zhang Chuanxi, président honoraire de l'IFIF et président exécutif de la Chambre de commerce chinoise des meubles et de la décoration, a déclaré dans son discours que la 2e édition de l'IFIF crée un nouvel « écosystème de l'IdO pour le mobilier » et devrait redéfinir le panorama de l'industrie chinoise du meuble. Lu Qifeng, secrétaire général de l'IFIF et directeur général adjoint de Heungkong Group, a déclaré : « Avec l'arrivée de l'ère de l'IdO dans l'industrie du meuble, nous allons mener la transformation de l'industrie avec des innovations technologiques et ouvrir de ce fait la porte à des opportunités sans précédent ».

Le salon s'est attiré de nombreux commentaires positifs de la part des agences et des représentants chinois(e)s des chambres de commerce du monde entier. Daniel Miller, directeur du China-Britain Business Council Southwest China (Conseil commercial sino-britannique du Sud-Ouest de la Chine), a déclaré que le fait que le 2e IFIF ait adopté des technologies innovantes, notamment la plateforme Cloud City et l'IdO avancé est une bonne nouvelle pour les entreprises situées en dehors de la Chine et va aider les institutions britanniques à entrer rapidement sur le marché chinois.

Le salon devrait servir de catalyseur pour la transformation du Parc industriel du mobilier de Chengdu, ainsi que pour la prochaine étape de développement dans l'ensemble de l'industrie et de ses chaînes de services. Chen Zhi, chef de district adjoint du gouvernement populaire du district de Xindu, a déclaré que le Parc industriel du mobilier de Chengdu aller s'engager beaucoup plus activement dans les aspects commerciaux et financiers de l'industrie. Le parc prévoit de fonder six centres d'activité, les trois principaux étant un centre de design et de recherche créatif(ve)s, un centre d'achat et de traitement des matières premières ainsi qu'un centre de fabrication et de traitement intelligent(e)s. Cela se fera dans un élan pour promouvoir la transformation innovante grâce à une intégration multi-facettes.

Site web officiel du salon international de l'innovation en mobilier (Chengdu) : www.cdifif.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/611393/International_Furniture_Innovation_Fair_Chengdu.jpg

