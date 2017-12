Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, Aviva décerne le prix Héritage communautaire du FCA à Polycycle de l'Université d'Ottawa







TORONTO, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Afin de souligner le 150e anniversaire du Canada, Aviva a décerné cette année un prix spécial de 150 000 $ à un projet écologique méritoire luttant contre les changements climatiques.

Ce projet, c'est Polycycle du groupe Enactus de l'Université d'Ottawa, idée gagnante de la catégorie Héritage communautaire, une catégorie du Fonds communautaire Aviva (FCA) créée tout spécialement pour marquer le 150e anniversaire du Canada.

Enactus uOttawa est un groupe d'étudiants, d'enseignants et de membres du personnel cadre de l'Université d'Ottawa « empressés d'abandonner le confort de la classe et de la salle de conférences » pour créer des projets leur permettant d'appliquer leur savoir à des problèmes du monde réel en suivant le principe du « triple résultat ou du triple bilan », c'est-à-dire en cherchant à exercer un impact positif à la fois sur la société, l'environnement et l'économie.

Enactus a mis sur pied Polycycle pour s'attaquer au problème des déchets plastiques qui jonchent nos rues, contaminent nos eaux, mettent en péril la faune et l'environnement et prennent des millions d'années à se décomposer.

Non seulement Polycycle s'attaque-t-il directement à l'enjeu des déchets plastiques, mais il génère des revenus, crée de l'emploi, sensibilise le public aux questions environnementales et intègre la technologie. Il fait appel à des machines de recyclage des matières plastiques spécialisées pour fabriquer de nouveaux produits en usant du moulage par injection. Ces nouveaux produits sont ensuite vendus, et le fruit des ventes finance en partie la suite du projet.

Polycycle fera également la promotion de la pratique d'une bonne intendance environnementale par l'entremise de campagnes de marketing et de sensibilisation axées sur la vente des produits de plastique et la collecte des déchets plastiques. Le financement de 150 000 $ remporté dans le cadre du FCA contribuera à étendre ce programme à d'autres collectivités partout au Canada.

« Nos félicitations à l'équipe de Polycycle et à tout le groupe Enactus de l'Université d'Ottawa pour le sens de l'initiative et la perspicacité dont ils ont fait preuve en mettant sur pied ce programme d'une utilité si exceptionnelle, a affirmé Debora Hendrickson, vice-présidente principale, Aviva Canada. Ils ont donné à Aviva une excellente occasion de décerner un prix spécial en cette année marquante du 150e anniversaire du Canada et ils nous aident à continuer de contribuer à bâtir un avenir durable. »

Une quantité remarquable d'idées géniales ont été soumises à Aviva dans la catégorie Héritage communautaire offerte spécialement cette année pour souligner le 150e anniversaire du pays. Au terme de la compétition, Polycycle s'était en fait classé deuxième, derrière le projet Indigenous Climate Action (ICA), dont l'équipe a cependant refusé le prix.

L'équipe d'ICA a expliqué sa décision en citant le fait qu'Aviva plc détenait actuellement dans ses fonds passifs une part de 0,05 % du capital-actions émis de Kinder Morgan et qu'elle avait une participation minoritaire passive dans TransCanada.

« Nous sommes très sensibles aux préoccupations d'ICA et nous avons pris contact avec ses responsables afin de déterminer comment nous parviendrons ensemble à les atténuer, a précisé Debora Hendrickson. Entre-temps, nous applaudissons le travail remarquable effectué par ICA pour lutter contre les changements climatiques et saluons son engagement - que nous partageons pleinement à Aviva - à l'égard des grands enjeux environnementaux. Nous sommes persuadés que notre soutien à ces entreprises dans lesquelles nous investissons pour améliorer leur approche à l'égard des enjeux environnementaux, sociaux et gouvernementaux entraînera des changements positifs pour les entreprises et pour la société dans son ensemble. »

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile, leurs loisirs et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de trois millions d'assurés et des diverses collectivités.

Aviva Canada, c'est aussi le Fonds communautaire Aviva, la plus ancienne compétition de financement en ligne de projets communautaires au Canada. Depuis son lancement en 2009, le Fonds a versé 8,5 millions de dollars à plus de 280 groupes communautaires et organisations caritatives des quatre coins du pays. Aviva Canada a été la première compagnie d'assurance à participer à l'initiative Partenaires dans l'action de la Croix-Rouge canadienne, un programme d'aide aux Canadiens victimes de catastrophe. Résolument axée sur la prévention et la protection, Aviva s'est associée à l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques pour lancer l'application Prêt à temps qui aide les Canadiens à être prêts en cas de catastrophes naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels soudains. En 2016, Aviva a remporté le prix Insurance Business Award (The Burns & Wilcox Award for Philanthropy & Community Service) dans la catégorie Philanthropie et services communautaires. Pour Aviva Canada, protéger vos proches et vos biens les plus chers, soutenir les causes qui vous tiennent le plus à coeur et renforcer votre collectivité est tout ce qu'il y a de plus sensé.

Pour en savoir plus, consultez la section Responsabilité sociale, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

SOURCE Aviva Canada Inc.

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 13:00 et diffusé par :