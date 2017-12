Jane Buchan et Charles Guay nommés au conseil d'administration d'AGF







L'expérience de ces nouveaux administrateurs reflète les divers volets d'AGF

Avec ces nominations, AGF fait valoir une meilleure représentation hommes-femmes au sein de son conseil d'administration

TORONTO, 05 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blake Goldring, président et chef de la direction de La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) (TSX:AGF.B) a le plaisir d'annoncer la nomination de Jane Buchan et Charles Guay au conseil d'administration d'AGF.

« Nos nouveaux administrateurs apportent une riche expérience dans le domaine de la gestion des actifs non traditionnels, institutionnels et de détail, ce qui soutient l'évolution de notre entreprise et renforce notre engagement à diversifier nos affaires », a déclaré M. Goldring, président du conseil et chef de la direction de La Société de Gestion AGF Limitée.



Jane Buchan :

Jane Buchan est chef de la direction de PAAMCO, une importante société de gestion de placements institutionnels qui offre des solutions d'investissement non traditionnel à des clients d'importance. Elle occupe également le poste de co-chef de la direction de PAAMCO Prisma Holdings. Dans le cadre de ce double rôle, elle supervise l'ensemble de la stratégie commerciale, de même que l'orientation de l'une et l'autre des deux entreprises.

Mme Buchan a commencé sa carrière à J.P. Morgan Investment Management, au sein du groupe des marchés de capitaux, après l'obtention d'un baccalauréat en économie du Yale College. Elle a ensuite effectué une maîtrise et un doctorat en économie de l'entreprise (finance) de l'université Harvard, à la suite de quoi elle a obtenu un poste de professeure adjointe de finance à la Amos Tuck School of Business, rattachée au Dartmouth College. En 2000, elle a décidé de quitter l'enseignement universitaire pour fonder la société PAAMCO, aux côtés de trois collaborateurs.

Actuellement membre et présidente du conseil de la Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA), elle siège également au conseil de Torchmark Corporation (NYSE:TMK).

En plus d'avoir cofondé l'association 100 Women in Finance, Mme Buchan participe activement au conseil de l'organisme sans but lucratif Girls Who Invest. Elle contribue en outre à la mise sur pied d'un programme de science, technologie, ingénierie et mathématiques pour le groupe de guides et d'éclaireuses du comté d'Orange, en Californie.

Charles Guay :

Charles Guay est fondateur et président de CG&Cie, une société spécialisée en conseils strategiques et en gouvernance d'entreprise.

Avant de créer CG&Cie, il occupait le poste de vice-président exécutif et de directeur général des marchés institutionnels de Manuvie Canada, ainsi que celui de président et de chef de la direction à Manuvie Québec. À ce titre, il dirigeait les activités de régimes de retraite et d'assurances collectives au Canada. Il a joué un rôle essentiel dans l'intégration des deux sociétés.

Auparavant, il a exercé les fonctions de président et de chef de la direction chez Standard Life Canada. Il a aussi occupé plusieurs postes de direction à la Banque Nationale du Canada, dont celui de président et chef de la direction de Placements Banque Nationale, de 2005 à 2011. Il s'est également distingué à titre de vice-président de district chez Fidelity Investments, et de conseiller en placements chez RBC Dominion valeurs mobilières.

M. Guay siège au sein de divers conseils, dont ceux de Pomerleau, de Cossette, de la Fondation CHU Sainte-Justine et du programme École des dirigeants de HEC Montréal. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval, il a obtenu le titre de « Fellow » de l'Institut canadien des valeurs mobilières.

« Nous nous réjouissons de ces nominations, qui améliorent davantage la représentation hommes-femmes au sein de notre conseil, composé à 40 % de femmes, a ajouté M. Goldring. « L'accueil de ces nouveaux membres reflète notre volonté de soutenir l'initiative du Club des 30 %, dont nous faisons partie et qui vise à favoriser l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux conseils d'administration et à des postes de haute direction ».

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale qui gère des actifs pour des clients de détail et institutionnels, de même que des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis. En tant que société indépendante, AGF s'efforce d'aider les investisseurs à réussir en offrant l'excellence en matière de gestion de placements et en procurant à la clientèle une expérience exceptionnelle. La gamme de solutions d'investissement diverses d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprises, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré d'environ 37 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

