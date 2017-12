Derniers préparatifs en vue de l'Année du tourisme Canada-Chine en 2018







Le Canada se prépare à accueillir un nombre record de visiteurs de la Chine l'an prochain

BEIJING, Chine, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Le Canada et la Chine possèdent des liens humains très étroits. Plus de 1,8 million de Canadiens ont des origines chinoises, et le mandarin et le cantonais sont les langues les plus parlées au Canada après l'anglais et le français. L'an prochain, le Canada aura une occasion remarquable de mettre en valeur ses attractions exceptionnelles et passionnantes auprès des visiteurs chinois, créant par le fait même des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne aux quatre coins du Canada.

Les deux pays en sont aux derniers préparatifs pour le lancement de l'Année du tourisme Canada-Chine en 2018. La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, et le président de l'Office national du tourisme de Chine, Li Jinzao, ont dévoilé le logo officiel de l'Année du tourisme Canada-Chine lors d'un événement tenu au siège social de Weibo, l'une des plus importantes entreprises de médias en ligne de la Chine.

Le logo, qui sera utilisé à des fins promotionnelles toute l'année, est inspiré d'éléments circulaires présents dans la société et la culture canadiennes et chinoises et qui représentent l'unité et la collaboration. Il reflète également les liens humains étroits entre les deux pays. On y voit un panda et un ours polaire, des espèces ayant une valeur symbolique pour la Chine et pour le Canada.

Les entreprises canadiennes du secteur du tourisme et de l'accueil qui souhaitent faire la promotion de cette année sont invitées à télécharger le logo à même le site Canada.ca/atcc2018 . Le site fournit également des renseignements sur les façons dont les entreprises peuvent se préparer à accueillir un plus grand nombre de touristes chinois.

Citations

« Je suis heureuse de me joindre au premier ministre Trudeau et à mes collègues à l'occasion de ce voyage important en Chine. La relation entre le Canada et la Chine trouve ses racines dans des liens familiaux et interpersonnels solides. La diversité est notre force, et l'Année du tourisme Canada-Chine constitue une occasion de renforcer ces attaches et de mettre en lumière les événements et attractions formidables qui font la renommée du Canada dans le monde. Je suis impatiente de voir le Canada accueillir un nombre record de visiteurs chinois en 2018, car cela se traduira par davantage d'emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

Les faits en bref

Le tourisme est le service le plus exporté du Canada. Ce secteur emploie un Canadien sur dix.

La Chine se trouve au troisième rang des pays d'origine pour les visiteurs au Canada, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.

La nouvelle vision du tourisme du Canada comprend l'objectif de doubler, d'ici 2021, le nombre de touristes chinois visitant le Canada.

En 2016, le Canada a accueilli 610 100 visiteurs chinois, qui ont dépensé 1,5 milliard de dollars au pays.

