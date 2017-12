4NEW obtient un financement pour son service concurrençant Bitcoin







LONDRES, December 5, 2017 /PRNewswire/ --

4NEW, la société qui exploite des usines de traitement des déchets destinés à la production d'énergie, a annoncé aujourd'hui une série de développements révolutionnaires. 4NEW est parvenue à obtenir un financement d'un montant total de 30,5 millions USD auprès d'investisseurs institutionnels. Cela permet à 4NEW de couvrir ses besoins en capitaux pour permettre la construction et la réalisation en totalité de sa première usine. La réalisation de l'usine assure l'adoption généralisée de ses pièces, puisque les consommateurs peuvent commencer à payer leurs factures d'électricité en utilisant les services 4NEW. En outre, 4NEW a également reçu un certain nombre de mandats, visant à effectuer un test bêta de son concept de système de paiement par chaîne de blocs (ou blockchain), par un certain nombre d'entreprises appartenant à différents secteurs. « Notre stratégie business to business affiche d'excellents résultats. Nous nous attendons à une adoption généralisée de la part des consommateurs par le biais des utilisateurs de ces entreprises en 2018 », a déclaré Sandeep Golechha.

L'introduction en bourse de pièces (FRNC) des jetons de services d'électricité 4NEW est actuellement en cours pour le grand public et se clôturera le 15 décembre 2017. Bien que cette pièce n'offre actuellement pas aux investisseurs une participation aux bénéfices de l'entreprise, étant donné qu'il s'agit strictement de jetons de services d'électricité qui représentent la vente de produits et de services futurs de 4NEWelle offrira néanmoins à partir de 2018 à ses détenteurs la possibilité d'accéder à divers services tels que des services de transfert international d'argent, de paiements de primes d'assurance, de télémédecine, de pharmacie en ligne et de paiement de factures d'électricité produite par traitement de déchets.

L'équipe de direction de 4NEW se réjouit de sa cotation sur des bourses publiques renommées, telles que Bittrex, Poloniex et Cryptopia dans les prochaines semaines.

Au début du mois, 4NEW a commandé la construction de sa première usine de transformation de déchets pour la production d'énergie pour la somme astronomique de 24,83 millions USD, avec une date de livraison et par la suite l'installation des équipements dans 6 à 8 mois, soit entre mai et juillet 2018.

La première usine 4NEW aura une capacité de traitement des déchets de 72 tonnes par jour de combustible solide de recyclage, combustible dérivé des déchets, combustible dérivé des pneus, pneus, plastiques, déchets médicaux, tapis et moquettes, textiles, déchets de bois, déchets liquides d'hydrocarbures, déchets chimiques, matières d'emballage alimentaire, sous-produits animaux et autres types de déchets dangereux et non dangereux.

L'usine pourra générer 120 mégawatts d'électricité par jour, soit un total de 43 800 mégawatts d'électricité par an. Dans le cadre du projet, 4NEW souscrira une assurance pour protéger son activité contre toute panne du matériel et contre les catastrophes naturelles.

Il est prévu que la première usine générera des ventes annuelles d'environ 5 millions USD avec sa capacité actuelle. De plus, 4NEW pourra ajouter d'autres lignes de traitement des déchets à l'usine, lorsqu'elle obtiendra le financement supplémentaire nécessaire, afin d'augmenter la production par un facteur pouvant aller jusqu'à 4, à chaque site. 4NEW dispose aussi d'options avec ses créanciers pour explorer la possibilité d'un financement de dette, afin d'accomplir des acquisitions ciblées dans les 6 à 9 mois qui viennent.

Les équipements de l'usine ont été commandés auprès de la société Eco-Green Power Limited, un constructeur d'usines basé au Royaume-Uni. Eco-Green dispose actuellement de trois sites où ses usines sont opérationnelles. Cela inclut 2 sites en Finlande et 1 site au Danemark.

Le mois dernier, 4NEW a réussi à obtenir un financement de 25 millions auprès de son premier investisseur, Mirach Capital Group, un fonds de capital-investissement américain.

À propos de 4NEW

4NEW va révolutionner et normaliser l'industrie des déchets et de l'énergie en offrant des services, en tant que société de distribution d'électricité entièrement intégrée, avec un registre comptable distribué et décentralisé, qui permettra à tous les acteurs de l'industrie d'acheter et de vendre des déchets et de l'électricité en utilisant les pièces 4NEWcomme moyen de paiement au sein de l'écosystème 4NEW.

Les pièces 4NEW sont des jetons de services d'électricité avec des capacités intégrées de contrat intelligent. Elles établissent une relation contraignante entre les deux parties contractantes et fournissent une valeur pour chaque opération. Le registre comptable de l'écosystème 4NEW fournit un journal immuable et vérifiable de toutes les opérations liées à l'achat et la vente d'énergie et de déchets. Chaque opération est transparente pour toutes les parties, ce qui leur permet d'observer la même écriture et le même coût de réconciliation dans le registre comptable, résolvant ainsi en grande partie les problèmes potentiels de différends et de pertes de revenus.

Site Internet : http://www.4new.co.uk

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UjqcsBQkAwE

Télégramme - https://t.me/joinchat/EgIZbBDLYGHlhtbSS58i-Q

Facebook - https://www.facebook.com/4newcoin/

Twitter - https://twitter.com/4newcoin

Instagram - https://www.instagram.com/4newcoin/

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/4new/

Contact : Saransh Sharma - ssharma@4new.co.uk ; Varun Datta - vdatta@4new.co.uk

