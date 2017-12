Cox Automotive Canada lance sa campagne de sensibilisation à la conduite avec facultés affaiblies et à la distraction au volant







Dans le cadre de son programme de responsabilité sociale Cox Cares, Cox Automotive Canada réalise une série de vidéos de sensibilisation

MISSISSAUGA, ON, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Cox Automotive Canada lance aujourd'hui une campagne percutante pour rappeler aux conducteurs les dangers de l'alcool et de la distraction au volant.

Au Canada, la conduite avec facultés affaiblies fait quatre victimes chaque jour1. Autre fléau pour la sécurité routière, la distraction au volant qui est désormais en cause dans 80 % des collisions2.

« En tant qu'entreprise du secteur automobile, nous devons rappeler aux Canadiens les risques associés à l'alcool et à la distraction au volant, affirme la présidente de Cox Automotive Canada, Maria Soklis. Tous ces efforts n'auront pas été vains si nous parvenons à sauver ne serait-ce qu'une seule vie. »

La série de trois vidéos en anglais et en français de Cox Automotive Canada met en vedette plusieurs cadres de ses divisions Dealertrack et NextGear Capital.

La campagne, destinée au secteur de l'automobile comme aux conducteurs, sera diffusée sur les canaux de Cox Automotive Canada pendant les Fêtes.

Pour visionner les vidéos, cliquer sur le lien ci-dessous :

http://coxautoinc.ca/fr/distracted-and-impaired-driving/.

Quelques mots sur Cox Automotive Canada

Cox Automotive réinvente l'achat, la vente et la propriété de véhicules grâce à ses solutions de pointe de marketing numérique, de logiciels, de financement, de vente en gros et de cybercommerce pour les consommateurs, les concessionnaires, les constructeurs et l'ensemble de l'écosystème automobile mondial. Au Canada, la famille Cox Automotive comprend les bannières Dealer.comMD, DealertrackMD, HomeNetMD, ManheimMD, NextGear CapitalMD, Ready LogisticsMD, RMS AutomotiveMD, vAutoMD, VinSolutionsMD, XtimeMD et bien d'autres marques internationales. À l'échelle mondiale, l'entreprise compte plus de 34 000 employés dans plus de 200 installations et des partenariats avec les géants de l'automobile ainsi qu'avec plus de 40 000 concessionnaires. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises inc., entreprise active depuis 119 ans qui génère des revenus de plus de 20 G$, réunit un effectif de quelque 60 000 employés et possède notamment Cox Communications et Cox Media Group. Pour en savoir plus sur Cox Automotive Canada, visiter le www.coxautoinc.ca.

À propos de Cox Cares

Cox Cares est le programme de responsabilité sociale de Cox Automotive Canada, une initiative qui soutient les milieux où nous exerçons nos activités et les oeuvres de bienfaisance partout au pays.



1 MADD Canada. "Total des décès de la route liés à l'alcool et la drogue au Canada, par competence : 2012"



2 Le Bureau d'assurance du Canada



SOURCE Cox Automotive Canada

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 11:30 et diffusé par :