Brasseurs du Monde lance l'Inattendue, une bière extra-légère bien goûteuse à 2.5 % d'alcool !







SAINT-HYACINTHE, QC, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La création d'une bière à la fois faible en taux d'alcool et goûteuse est un art à maîtriser. Nous sommes fiers de vous présenter L'Inattendue, une bière extra-légère à 2.5 % d'alcool fait de multi-grains et brassée avec sept céréales qui offrent de belles saveurs de muesli, de biscuit paysan et de pain brioché.

L'Inattendue est le choix idéal pour une consommation responsable à l'approche des fêtes. Elle plaira assurément aux amateurs de bières qui chercheront à limiter leur consommation d'alcool tout en ayant du plaisir à déguster une bière savoureuse !

Restaurateurs et tenanciers de bars, c'est l'option incontournable pour tous vos clients comme les conducteurs désignés lors de soirées festives.

Blogueurs et journalistes vous êtes invités le vendredi 8 décembre à l'un des 5 bars

ci-dessous où 3 consommations de L'Inattendue vous seront gracieusement offertes. RSVP d'ici le 7 décembre auprès de Marie-Josée Lefebvre au 450 250-2611 poste 236.

Vous pouvez dès maintenant publier le vidéo promotionnel : https://www.brasseursdumonde.com/nos-produits/linattendue-25/

À Montréal : Saint-Bock, 1749, rue St-Denis, Montréal

À Bois-des-Filion : Bière au Menu, 71, Montée Gagnon, Bois-des-Filion

À Québec : Le Balthazar, 5401 Boulevard des Galeries suite 205, Québec City, QC G2K 1N4

À Brossard : Le Balthazar, 9180 Boulevard Leduc #210, Brossard, QC J4Y 0L1

À Trois-Rivières : Le Nord-Ouest Café, 1441, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières

À propos de Brasseurs du Monde

Fondé en 2011, Brasseurs du Monde médaillé plus de 60 fois pour 29 de ses bières dont 3 championne du monde, connaît une croissance constante depuis ses débuts et se positionne comme un joueur émergent de qualité sur la scène brassicole locale et internationale.

Nous produisons plus de 60 bières artisanales dont un peu plus d'une vingtaine en distribution régulière, disponibles dans plus de 1?400 points de vente, détaillants, bars et restaurants du Québec ainsi qu'à l'étranger. Pour plus d'information sur les produits, visitez le site Internet : www.brasseursdumonde.com.

